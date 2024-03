¡Cumplió un sueño! Así ha sido la lujosa y exótica luna de miel de Ana Brenda Contreras (FOTOS)

Ana Brenda Contreras sorprendió a todos en junio de 2023 tras revelar que se casaría con su novio, el empresario Zacarías Melhem. La actriz había mantenido su relación en lo más privado hasta que finalmente, con los festejos previos a la boda, dejó ver su lado más romántico y la ilusión que le hacía iniciar una nueva vida en pareja.

A finales de enero, Ana Brena y Zacarías tuvieron una emotiva ceremonia de votos para finalmente casarse en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo. Según la propia actriz dijo, estaban buscando un lugar que reflejara la importancia y belleza de su unión, quedando fascinados ante la impresionante infraestructura y paisajes que rodeaban la hacienda.

Ana Brenda Contreras tiene una boda de ensueño con Zacarías Melhem (Captura de Pantalla)

“Soy muy práctica, las personas que me conocen saben que siempre sé lo que no quiero… Entonces fue muy fácil porque ya sabía como de: ‘Esto no, esto no, esto no, quiero algo en específico’, entonces ya, eso ya lo tengo arreglado”, compartió Ana Brenda al ser cuestionada sobre los preparativos de su boda en el programa Primera mano.

Ahora, finalmente, Ana Brenda ha compartido el primer vistazo del romántico viaje que emprendió junto a su ahora esposo.

Una luna de miel exótica y un sueño cumplido para Ana Brenda

Ana Brenda Contreras La actriz está muy enamorada y ha compartido con sus seguidores el proceso previo a su boda (Instagram)

Fue el 28 de febrero cuando la protagonista de ‘Corazón indomable’ compartió en sus historias de Instagram la primera imagen de su luna de miel con Zacarías. En la foto, se les veía de espaldas en medio de una llanura, con algunas cebras al fondo, lo que delató que habían elegido la sabana africana como destino para celebrar su enlace.

Posteriormente, Ana Brenda compartió una imagen de un hermoso atardecer pintando el cielo de naranja que contrastaba con las oscuras de los árboles. “Agradecida”, escribió la actriz.

Ana Brenda ahora ha compartido un video en el que compiló todo su recorrido. En la descripción de su publicación se lee: ‘Ubuntu’, término adoptado en Sudáfrica, que se refiere al “cuidado mutuo” y la conexión entre dos personas para afrontar la adversidad unidos.

Según se ve en las imágenes, la pareja tuvo la oportunidad de hacer un recorrido por la sabana africana, acercándose así a los animales en su hábitat natural. La actriz capturó la belleza del paisaje, haciendo de los elefantes, leopardos, leones y jirafas, los protagonistas.

“Tu cara lo dice fodoooo ❤”, “¡¡¡Qué experiencia tan increíble!!! Bendiciones!!”, “Qué belleza! Y qué envidia jaja. Que disfruten mucho y creen hermosos recuerdos”, “Ana Brenda qué maravilla, gracias por compartir!!”, “Dios mío Ana, esto es tan hermoso, la canción y todo lo que aparece en el vídeo”, expresaron sus seguidores.

Ana Brenda Contreras La actriz está disfrutando de su luna de miel en África (Instagram)

En otra publicación, Ana Brenda posó junto a Zacarías en las cascadas Mosi-oa-Tunya, también conocidas como Cascadas Victoria, ubicadas en la frontera entre Zambia y Zimbabwe. Este es uno de los rincones más espectaculares en donde habitan especies únicas de plantas y animales. “Me acuerdo cuando dijiste en alguna entrevista que uno de tus sueños era ir de viajar a Africa @anabreco”, comentó una usuaria.

“Mosi-oa-TunyaEl humo que truena 🙌🏼También conocido como “Cataratas Victoria”Gracias Zimbabwe 🌈”, escribió la actriz en la descripción de la imagen.