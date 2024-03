¿Infidelidad, violencia? Ex de Cristian Castro cuenta versión sobre el fin de la relación

Luego de que se confirmara la ruptura sentimental entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, la empresaria de origen argentino rompió el silencio, confesó su versión y lo que originó para que llegase el fin de este corto romance en el que incluso ya se avizoraba hasta el matrimonio .

Notablemente conmovida al llegar a su país , Mariela ofreció unas cortas declaraciones al respecto, sin pena admitió cómo estaba su estado de ánimo tras la separación:

“La verdad no estoy bien… sí yo también me sorprendí. Pero bueno, estoy triste, así que prefiero no hablar, así que gracias, chicos…”, dijo Sánchez.

La ex novia del también conocido como “El gallito feliz” ha querido ser tan reservada que prefirió limitarse en hablar del cantante de Azul

“Yo no tengo que hablar, yo hablo al lado de Cristian nada más. A quién le puede importar mi vida, llevo una vida normal yo. Soy una chica grande, tengo 42 años, tengo un negocio y a mí esto no me interesa, yo hablo al lado de él, nada más. Todos me vieron…”, dijo para las cámaras de Ventaneando.

“Puede que no haya resultado (el noviazgo), pero hablar de él, no voy a hablar, estoy segura…”. En ese espacio, el periodista también hizo mención de los planes de boda que habían trazado en su momento. “No sucedió (la boda), es simple, no hay otra historia. Estoy triste, de verdad…”.

Mariela echó por tierra los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Cristian Castro lo que provocó la separación:

“Cristian estuvo 24 horas conmigo en Uruguay, es imposible que haya salido con alguien…”

Todo parece indicar que la experta en bienes raíces sale por la puerta delantera al terminar su unión sentimental con el hijo de “El loco Valdés” y Verónica Castro, sobre esta la considera una “excelente mujer, muy respetuosa, es bárbara ella. Bien, todo bárbaro. Excelente ella…”,

En adelante, ¿Cómo será la vida de Mariela Sánchez?

“Normal (sigue mi vida), el fin de semana descanso y después a trabajar. No era fácil (dejar todo acá), pero bueno, ya estoy grande, así que puede pasar de todo…”, explicó.

Así mismo, aseguró que su familia sigue teniendo aprecio por Cristian, esto al ser cuestionada sobre si sus seres queridos le habían hecho algún comentario con respecto a la separación. “No nada, porque mi familia tiene buena relación con Cristian, lo quieren mucho, así que todavía ni hablé con ellos, no saben nada…”.