“¿Qué es esto?”: Beyoncé impacta con corte estilo ‘mullet’, pero no fue del agrado de los fans

Beyoncé Beyoncé impacta con nuevo look, pues no gustó entre muchos de sus seguidores. (Imagen de Mike Coppola y Kevin Winter en Getty Images)

Febrero fue un mes de cambios para la estrella de la música Beyoncé, pues aprovechó para decirle adiós a su larga y abundante cabellera, y darle la bienvenida a la “libertad”. Este jueves 29 de febrero publicó una imagen de su nuevo look que impresionó a muchos y no precisamente para bien, aunque ella se siente satisfecha y muy cómoda con el corte de cabello.

La también empresaria de 42 años apareció como imagen de la portada de la revista CR Fashion Book, en su edición de marzo, donde se desinhibió y posó con diferentes peinados y outfit, que dividieron la opinión del público. La celebridad en la mayoría de las imágenes aparece con su cabello estilo mullet y confesó que siempre lo quiso hacer, pero no se atrevió.

“Siempre quise un corte asimétrico en los (años) 90, pero mi madre no me dejaba hacerlo. Así que estoy teniendo el mejor momento de mi vida en esta sesión de fotos. (...) El cabello es en realidad el primer paso cuando estoy creando giras, películas y álbumes; ser capaz de ver los peinados primero es lo que influye el sonido, parece... Todo”, le confesó la cantante a la revista.

Ella lanzó a inicios de febrero su línea de champú Cécred y se inspiró en su niñez: “¿Cuántos de ustedes sabían que mi primer trabajo fue barrer el pelo en el salón de mi madre?. Siempre he soñado con continuar su legado. No puedo esperar a que prueben lo que he estado creando”, escribió en su Instagram.

Ahora en “CR Fashion Book”, la estrella manifestó sobre el cabello que “Esos estilos nos dijeron mucho sobre las mujeres que los usaban. Literalmente puedo escuchar la música solo con mirar los peinados”, para ella usaron sus peinados como una vía más para expresarse.

Diana Ross y The Supremes son un ejemplo prominente de iconos personales de Beyoncé, quien expresó que “eso era lo que realmente queríamos canalizar en esta sesión: una sinfonía de peinados inspirada en un cabello icónico a lo largo de la historia”. Pero, al público no le agradó mucho y así lo dejaron ver en la caja de comentarios.

Escribieron: “Te quiero Beyoncé, pero toda esta sesión de fotos no da, ¡eres tan hermosa más que este desastre!”, “Hagamos de cuenta que estas fotos no existen”, “Chicas, el estilo es malo... esta es una reproducción muy barata de la estética revolucionaria”, “Hija mía qué foto más fea, ¡por favor, con lo bonita que tú eres!” y “Pero, ¿qué es esto?”.

“Gran parte de mi identidad como artista ha estado ligada a llevar el pelo suelto. Cortármelo fue rebelarme contra la mujer que la sociedad piensa que debo ser”, aseguró hace pocas semanas tras mostrar su melena bastante corta.