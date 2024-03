3 películas en Netflix para ver cuando te aburres en viernes: todas son muy interesantes

Si eres de las que se queda sola en casa los viernes después del trabajo, sabes que al cabo de un rato en la soledad te quedas sin cosas por hacer y te terminas aburriendo como ostra en el sofá.

No obstante, no hay tedio en el mundo que un maratón de películas en Netflix no pueda combatir. La plataforma tiene una biblioteca casi infinita de filmes interesantes que puedes ver en estos días.

Películas para ver en Netflix cuando te aburres en viernes

Sin embargo, si ante tanta variedad de opciones te sientes abrumada y optas por abandonar el plan, te ayudamos recopilando tres de las películas más adictivas que hay en el servicio de streaming.

Lo único que debes hacer es buscar tus snacks, envolverte en tus mantas y reproducir la trama que más te llame la atención de la breve lista de largometrajes que te presentaremos a continuación.

Whiplash: música y obsesión (2014)

J.K. Simmons y Miles Teller encabezan este intenso drama musical, escrito y dirigido por Damien Chazelle, que recibió la aclamación de la crítica y no te dejará apartar la mirada de la pantalla.

Sinopsis: Impulsado por su exigente maestro de música, el baterista Andrew está decidido a convertirse en una estrella de jazz, aunque destruya su personalidad.

Perdida (2014)

Si te gustan las películas de suspenso, esta adaptación del libro de Gillian Flynn, protagonizado por Rosamund Pike y Ben Affleck, te mantendrá al filo del asiento a lo largo de sus más dos horas.

Sinopsis: Un hombre en plena crisis matrimonial descubre un día que su mujer ha desaparecido. A medida que la policía investiga, salen a la luz verdades impactantes.

El ángel de la muerte (2022)

Si no sabes nada sobre los hechos reales en los que se basa esta película, te llevarás una espantosa sorpresa con esta historia que Jessica Chastain y Eddie Redmayne protagonizaron con maestría.

Sinopsis: Una agobiada enfermera encuentra refugio en un generoso colega, hasta que una inesperada muerte levanta sospechas sobre las intenciones de su nuevo ángel guardián...