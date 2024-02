“Un pitufo en París”: Tunden a Rosalía por su look en la Fashion Week, sus zapatos son la burla

Rosalía ha acaparado las miradas tras llegar a Paris para formar parte de la Fashion Week, una cita que se ha convertido en un infaltable en su agenda desde los los últimos años, lo que demuestra que la española es fanática del mundo de la moda.

La Motomami ha hecho alarde de su estilismo en sus distintas apariciones en eventos, el cual ha aprendido de las grandes marcas y diseñadores. Sin embargo, no siempre cuenta con prendas acertadas para el público y termina envuelta en criticas.

Así sucedió recientemente en Paris con el look que escogió para uno de los días previos al evento, el cual la dejó envuelta en criticas y burlas al ser comparada con los pitufos por el color de su vestido y sus zapatos.

El look de Rosalía en Paris que se ha llenado de burlas

Luego de ser nombrada por la revista Rolling Stone como la artista con más estilo del 2024, Rosalía ha contado con distintos looks en su llegada a la ciudad del amor como un jersey de estética masculina y un look sporty para acudir al show de Maria Grazia Chiuri con plumífero cropped y falda-chándal con cordones y bolsillos en la primera jornada.

Sin embargo, una de las apuestas que escogió para salir a pasear por las calles parisinas por la noche no ha convencido a muchos al tratarse de un vestido de manga larga, corte midi y escote barco asimétrico, que se adaptaba a su silueta con drapeado en la zona del abdomen.

Su outfit decidió hacerlo aun más llamativo al combinar con unos zapatos de tacón en rojo, los cuales se robaron todas las miradas. Y es que distintos internautas la compararon con los pitufos por llevar la misma tonalidad usada por las criaturas azules, por lo que los comentarios negativos no se han hecho esperar junto con las distintas imágenes de la intérprete.

Rosalia anoche saliendo de su hotel en Paris pic.twitter.com/4kEYm2UGee — MOTOMAMI TOUR 🦎 (@rosaliaposting) February 28, 2024

“Rosy no ese vestido no es de señora y no te favorece nada no se quién te viste pero flaco favor”, “Que mal viste esta chica”, “Llego pitufina ajjajaa”, “Alguien que la asesore por favor!”, han sido algunos comentarios.

Rosalía aprovechó el momento para saludar a un grupo de fanáticos que la esperaban afuera del hotel donde se encuentra hospedada a quienes recibió con mucho amor y regaló algunas fotografías y autógrafos.

Pese a la ola de burlas más tarde hizo su avasallante llegada para el desfile de Dior con un ‘look total black’ que se ha compuesto por una falda larga recta, un jersey cuello alto, unas medias y un abrigo ‘cropped’, con el que presumió elegancia y sobriedad.