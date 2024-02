Michelle Renaud divide opiniones al hablar del feminismo: “mi rol está en el hogar”

Michelle Renaud se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, pues ha formado una familia junto al también actor Matías Novoa, y ahora se encuentran a la espera de su primer hijo en común. Aunque algo que ha llamado la atención en redes sociales es que la protagonista de telenovelas compartió cómo vive la dinámica con su esposo.

Cabe señalar que la artista tuvo relaciones pasadas; incluso, estuvo casada con el padre de su primer hijo, pero siempre mostró que ella era quien estaba al frente del hogar.

Las declaraciones de Michelle Renaud sobre su nueva familia

Michelle fue invitada al podcast Me Late Ser Humano, de la también actriz Iran Castillo y su esposo Pepe Ramos.

El episodio llevó por título Construyendo una Familia, durante el cual compartió detalles de su relación con Matías Novoa.

La actriz mencionó que Novoa le enseñó la importancia de dividir roles en la familia, ya que previamente había tenido parejas que dependían en gran medida de ella.

“Yo me ocupaba de mi vida, la de ellos y aparte tenía que seguir manteniendo y de repente me encuentro un hombre que resuelve y con él entendí que a mí me toca hacer el rol de la mujer. Y más en esta época donde el feminismo está de yo mujer quiero ser hombre. Yo entendí que mi rol está en el hogar”, explicó Renaud.

El rol de Michelle Renaud en su familia

La protagonista de telenovelas compartió cómo es la dinámica en su hogar.

“Mi rol era nutrir el hogar, nutrir a los niños, apoyarlo a él y su rol es proveer a esta familia, decidir de esta familia, para mi fue muy padre ser esta mujer que cargaba con todo sentir que estaba acompañada y protegida, para que una relación funcione debe haber roles distintos, sino vamos a competir”, agregó Michelle.

Cabe señalar que sus declaraciones generaron diversas opiniones en redes sociales, debido a su forma de pensar.