“Eso dolió”, Nodal y la “indirecta” a Belinda desde París con la que le dejó claro que está con “la jefa”

Nodal y Belinda El cantante habría dejado claro a Belinda que ya no le interesa y que está feliz con Cazzu (@belindapop / @cazzu/Instagram)

Aunque aseguran que Cazzu ha lanzado varias indirectas a Belinda tras estrenar el tema Cactus, que afirman que está dedicado a Nodal, el cantante se ha dedicado a ignorarla.

Y es que el cantante de música regional ha dejado claro que está enfocado en su carrera y también en su hija Inti, de quien ha mostrado su rostro, desatando ternura.

Recientemente Nodal y Cazzu se encuentran en Paris en la Semana de la Moda, para asistir a diferentes desfiles de moda de las marcas de lujo.

Nodal hace “desplante” a Belinda y asegura que está con “la jefa”

Nodal y Cazzu han compartido fotos y videos de su estadía en París con su hija, dejando ver que la están pasando de maravilla y que se sienten más unidos y felices que nunca.

En un video publicado en la historia de Instagram de Cazzu, le dice a Nodal “hola papasote, ¿estás solo?”, a lo que el cantante respondió “vengo con La Jefa”, asegurando que está feliz con la cantante argentina y no necesita a nadie más.

Este gesto muchos lo vieron como un desplante a Belinda, pues dejó claro que no le interesa sus temas e indirectas, pues él está concentrado en su pareja e hija y está feliz.

“Uy eso debió doler”, “Cazzu marcando territorio”, “pobre Belinda, a ver si así le queda claro que a él no le interesa”, “tremendo desplante a Belinda, con esto le dijo indirectamente no me interesas”, “que ya Belinda los deje ser felices”, y “más claro imposible, bella esta pareja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, Nodal ha compartido fotos con su hija y Cazzu, besándola, en la que deja claro que está viviendo esta etapa al máximo y no le importa su ex, ni lo que ella diga o haga.