En qué consiste el tratamiento de vendas frías con el que Cynthia Rodríguez recupera su figura

El hijo de los artistas Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya llegó a su sexto mes de vida y, por supuesto, se lo celebraron. La modelo aprovechó sus historias en Instagram para responder algunas preguntas de sus seguidoras en relación con su proceso de postparto, así como el desarrollo del bebé, quien entró en la fase de la dentición.

Ella aprovechó para hablar abiertamente sobre cómo se está cuidando para tratar de recuperar su esbelta figura que tenía antes de la llegada de León. Afirmó que en el embarazó subió unos 12 kilos y cree que hasta no ha logrado bajarlos todos, sin embargo, esto no le quita el sueño, y aseveró que su proceso de recuperación va bien.

“Yo no soy fanática de andar pesándome, para nada. Soy más fanática de la ropa y cómo me queda. Creo que vamos bien la recuperación, y yo no les voy a mentir diciendo que es gracias a mi genética. Sí ha sido con mucho esfuerzo de todos los días, pero también de mucha paciencia”, acotó la cantante de 39 años en el video.

También explicó: “Si fueron nueve meses en los que estuve creando una vida en mi vientre yo le voy a dar al menos nueve meses para recuperarme. Y no llego al 100 (por ciento) igual, porque estoy convencida de que mi cuerpo es diferente, es otro y estoy feliz con eso, pero a los nueve meses sí les voy a compartir mis resultados. Soy muy paciente conmigo y con mi cuerpo”.

Los vendajes para la figura

Cynthia no solo lleva una alimentación balanceada, como la cena que compartió ayer en la que comió pescado a la plancha con verduras al vapor, sino también que hace ejercicios y recurrió a los vendajes fríos. Rodríguez detalló que la ha desinflamado, ha esculpido más su cintura y la ha ayudado con la retención de líquidos. Pero, en qué consiste las vendas, cuáles son sus beneficios, cómo se aplican o ¿tiene contraindicaciones?

Son vendajes que están empapadas en principios activos a baja temperatura, con ingredientes adicionales como mentol, alcanfor, cafeína, algas marinas y té verde que ayudan a reducir la grasa corporal. De acuerdo con el portal TenDistrict, especialistas en tratamientos de belleza, la temperatura corporal desciende y esto posibilita la aceleración del organismo y metabolismo.

El procedimiento consiste en envolver la zona a tratar con estos vendajes empapados en solución fría entre 30 minutos y una hora, que dependerá tanto de proveedor como de la parte del cuerpo. Se usa para estimular la circulación, así como para mejorar la apariencia de la piel y para reducir la grasa corporal y la inflamación.

Es importante que si se desea recurrir a este método hay que buscar marcas de confianza, ya que se debe asegurar de que los productos que usen sean seguros, además sabrá cómo aplicar de manera más efectiva las vendas. Otro aspecto a tomar en cuenta es tomar mucha agua antes y después del procedimiento y no abusar de su uso.

Algunas de las contraindicaciones es que para las mujeres que tengan problemas de circulación, con dermatitis, que sufran de asma y de problemas cardiacos, ya que el frío extremo puede afectarlas.