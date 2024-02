Japón y Corea compiten por el primer lugar con dos de las series más vistas en Netflix de la semana

En los últimos años, títulos como Squid Game, All Of Us Are Dead, Alice in Borderland y Como peces dorados han hecho que cada vez más personas gusten de las producciones coreanas y japonesas. Esto ha llevado a que Netflix apueste por tener su catálogo actualizado, prácticamente en tiempo real respecto a las fechas de estreno en sus países de origen.

La ola asiática en la industria del entretenimiento ha sido muy importante y prueba de ello es que siempre hay más de un dorama o k-drama en la lista semanal de las 10 producciones más vistas en Netflix.

Aunque los k-dramas, series originales de Corea del Sur dominan, los llamados doramas que son traídos desde Japón no se han quedado atrás, convirtiéndose fuertes contrincantes que buscan acaparar el puesto número uno en la plataforma. Ahora dos producciones han estado en la contienda por este puesto y definitivamente no puedes perderte ninguna.

Series japonesas y coreanas buscan el primer lugar de popularidad en Netflix

House of Ninjas: Season 1

La serie japonesa “House of Ninjas” hizo su debut en Netflix el 15 de febrero de 2024 y desde entonces ha sido difícil de quitar del primer puesto. Situada en el Japón contemporáneo, explora una premisa intrigante: ¿qué sucedería si los ninjas continuaran activos en la sociedad japonesa durante momentos cruciales de la historia? La trama se desarrolla en torno a la familia Tawara, que ha optado por dejar atrás su identidad ninja después de una misión especial, justo cuando se enfrentan a una crisis que amenaza con conmocionar a la nación.

El actor Kento Kaku no solo lidera el elenco, sino que también ejerce como coproductor ejecutivo de lo que él describe como una producción “de vida o muerte”. En el drama, interpreta a Haru Tawara, el segundo hijo de la familia, un ninja talentoso que, debido a su excesiva bondad, experimenta un trauma emocional.

El resto de los miembros de la familia Tawara son interpretados por un destacado elenco de actores, que incluye a Yosuke Eguchi como el padre Souichi, Tae Kimura como la madre Yoko, Kengo Kora como el hijo mayor, Gaku, Aju Makita como la hija mayor, Nagi, y Nobuko Miyamoto como la misteriosa abuela Taki, todos contribuyendo a enriquecer la narrativa de esta familia de espías ninja ocultos.

A Killer Paradox: Season 1

Este fue uno de los primeros grandes estrenos en la categoría de K-drama en Netflix en 2024 y hasta hoy ha sido un éxito rotundo. La historia sigue a un hombre común que, de manera accidental, se encuentra involucrado en una serie de asesinatos y se enfrenta a la implacable determinación de un detective. Adaptada del webtoon homónimo, la serie profundiza en el tema del “crimen y castigo”, destacado por su representación psicológica y arcos narrativos realistas, ganándose elogios y el apoyo ferviente de los seguidores.

Bajo la dirección de Lee Chang Hee y el guión de Kim Da Min, se anticipa que esta adaptación brindará una experiencia visual aún más cautivadora. En el drama, el personaje de Choi Woo Shik, Lee Tang, se ve envuelto en la incertidumbre tras un fatal encuentro con un villano, cuestionando si fue mera casualidad o si posee una habilidad especial. Son Suk Ku encarna al detective Jang Nan Gam, cuya perspicaz intuición y actitud decidida contrastan vívidamente con su hábito de masticar chicle, generando intriga en torno a su personaje.