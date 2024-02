Galilea Montijo revela qué pasó con RBD en Premios Lo Nuestro: “No me iban a dejar entrar”

Christopher Uckermann y Christian Chávez denunciaron en redes sociales que aunque se presentaron en la entrega de Premios Lo Nuestro 2024, para representar a RBD, no pudieron entrar al evento, debido a la mala organización, y ahora destacó que Galilea Montijo compartió cómo fue su experiencia, dándole la razón a los cantantes.

Cabe señalar que luego de que los integrantes de la agrupación mexicana expusieron lo ocurrido, sus fans pidieron que se les diera una disculpa pública, lo cual, hasta el momento no ha ocurrido.

Galilea Montijo cuenta qué pasó con RBD

La celebridad compartió que a ella tampoco le permitieron el acceso, recordando que incluso Eugenio Derbez ha experimentado situaciones similares. Explicó que en eventos con un alto nivel de seguridad, a veces son los propios elementos de las agencias encargadas de la seguridad quienes adoptan estas posturas restrictivas en los accesos.

“A mí no me iban a dejar entrar y yo ‘señorita, me deja pasar, es que me tengo que cambiar y ya vamos a empezar’, y me dijo que no porque no traía mi gafete, hasta que llegaron las personas que te llevan por todos los laberintos pude pasar, pero digo, yo quién soy, a los RBD estaban nominados, aunque cabe aclarar que no fue la gente de producción ni de Premios lo Nuestro”, relató Galilea sobre lo ocurrido.

.@GalileaMontijo nos aclara un poco sobre lo que pasó con RBD pic.twitter.com/obN65Gm666 — Programa Hoy (@programa_hoy) February 26, 2024

RBD triunfo en Premios Lo Nuestro

Lo que más llamó la atención fue que, a pesar de que no entraron a la ceremonia, RBD sí resultó ganador en la categoría Grupo del Año, y la insignia se compartió en redes sociales.

Esto provocó que los fans se enojaran con la organización del evento, y pidieran un disculpa para ellos, por el mal momento que pasaron.