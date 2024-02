¿Está dolido?, tras supuesto regreso de Kendall Jenner con su ex, esto hizo Bad Bunny y fans se preocupan

Kendall Jenner y Bad Bunny terminaron su relación a finales del año pasado, luego de un año de noviazgo.

Aunque terminaron de forma amistosa, se dice que ya no se hablan y hace unos días corrió el rumor que la modelo habría vuelto con su ex.

Se trata del jugador de baloncesto Devin Booker, con quien la menor del famoso clan duró dos años y con quien tenía planes a futuro.

Sin embargo, un amigo cercano a la famosa y al deportista aseguró que han estado pasando tiempo juntos, por lo que podría haber reconciliación.

Incluso, Kendall habría viajado estos últimos días a las ciudades en las que el deportista tenía partidos con los Phoenix Suns y hasta acudieron juntos al Super Bowl, aunque no hay fotos.

Qué hizo Bad Bunny tras la supuesta reconciliación de Kendall Jenner con su ex

Ante esto, Bad Bunny no se ha pronunciado, pero sí habría hecho algo que deja ver que está dolido por el regreso de Kendall Jenner con su ex.

Y es que según el diario The Sun, el cantante puertorriqueño está utilizando una aplicación de citas.

Se trata de la aplicación de citas exclusivas Raya, donde el cantante cambió su perfil para colocar que estaba “visitando Salt Lake City desde San Juan”.

Además, el medio reportó que Bad Bunny vinculó su página con el tema Let’s Go to my crib de Volito y Randy Jowell y compartió fotos luciendo una bata de baño.

Esto ha hecho sospechar a sus fans que sí le dolió que la modelo haya regresado con su ex, y está desesperado por conseguir pareja, lo que ha preocupado a los fans.

“Parece que sí le dolió”, “pobre Bad Bunny, está desesperado por Kendall jaja”, “típica actitud de hombre ardido, no lo va a superar”, “ay Bad Bunny ya la perdiste, quedaste en el pasado”, “ya no serás de la familia Kardashian Jenner, que tristeza jaja”, y “que ardido, está muy dolido y desesperado el pobre”, fueron algunas de las reacciones en redes.