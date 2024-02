Usuarios reviven polémico ‘insulto’ de Daniel Bisogno a Edith González: “Lo alcanzó el karma”

Hace unas horas se dio a conocer que Araceli Bisogno había fallecido, a través del portal de noticias TVNotas: “Lamentablemente, falleció María Araceli Bisogno, madre de los queridos conductores Daniel y Alex Bisogno. Descanse en paz”.

A las condolencias se sumó TV Azteca, quien lamentó profundamente la pérdida de la madre Daniel y Alejandro: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Araceli Bisogno, madre de nuestros queridos Alejandro y Daniel. Descanse en paz y deseamos toda la fortaleza y enorme consuelo para la familia Aguilar Bisogno” Además, medios reportan que el padre del periodista también se encuentra delicado de salud.

Esto se da al mismo tiempo, en el que el famoso periodista lucha por recuperar su salud en un hospital, luego de que días atrás se revelara que Daniel Bisogno se encontraba intubado y en terapia intensiva, lo que ya se actualizó contando que ya puede respirar por sí solo y bajo observación, fuera de peligro, según habría revelado su hermano Alejandro:

“Daniel está bien, obviamente en redes sociales lo van a matar, lo van a revivir, lo van a volver a matar, ese es el pan de cada día. Daniel sigue bien, cada vez mejor afortunadamente y es cuestión de tiempo”.

Reviven polémico insulto de Daniel Bisogno a Edith González

Tras darse a conocer el delicado estado de salud de Daniel Bisogno, usuarios no tardaron en recordar los polémicos comentarios que el famoso periodista llegó a hacer de forma pública a un sinfín de celebridades, entre ellas las cantantes de Pandora, Betty Monroe, Montserrat Oliver y Edith González, pero fue de esta última que la polémica se desató entre sus seguidores.

Todo comenzó con una publicación a través de la cuenta de Twitter @jaimitosolito quien revivió el cruel insulto que el periodista de ‘Ventaneando’ habría hecho a González: “Se imaginan que Edith González reciba a Daniel Bisogno” y le diga “SE RECIBE CASCAJO” así como él se lo dijo a ella.

¿Cómo surgió el insulto de Daniel Bisogno a Edith González?

Con Daniel Bisogno acaparando los titulares de cientos de medios, los usuarios aprovecharon para retomar algunos de los comentarios más polémicos que había hecho el periodista, entre ellos el cruel insulto a Edith González luego de que le dieran la bienvenida a la actriz en el teatro.

“Estaba en el tenorio y veo cómo anuncian que traían a Edith González con orquesta y se armó un especial y todo, y yo puse en mi Twitter ‘se recibe cascajo’, y no, olvídate, hasta la fecha no me habla Edith González”.

Daniel Bisogno comentario hacia Edith González Twitter: @DaniBisogno (Twitter: @DaniBisogno)

En su momento, el comentario de Bisogno causó revuelo y resultó un acto desagradable hacia la actriz, pero esto fue retomado a forma de venganza por los usuarios, acusándolo de no tener tacto, y haciendo un hilo completo de los insultos del periodista hacia otras celebridades.