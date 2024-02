6 películas de romance para ver el último fin de semana de febrero: todas son adictivas

A lo largo de la historia del séptimo arte, el romance se ha mantenido como uno de los géneros cinematográficos más populares. No es difícil de entender las razones detrás de su preferencia.

No solo es el amor una de las fuerzas más poderosas que existen, hallar un alma gemela y vivir una historia de amor totalmente mágica también es uno de los sueños de la mayoría de las personas.

Te puede interesar: 5 películas de acción en Netflix para ver este fin de semana: te mantendrán al filo del asiento

El género además es muy variado, pues hay desde películas de amor cómicas hasta dramáticas y trágicas. No obstante, a pesar de su final, logran despertar nuestras emociones, enamorarnos y hacernos soñar.

Películas de romance ideales para ver durante el fin de semana

Así que, ya seas una romántica empedernida cursi o realmente no, recopilamos seis películas de romances perfectas para reír, llorar e ilusionarte durante un fin de semana de amor y popcorn.

Secretos de una pasión (2008)

Ambientada en Alemania después de la II Guerra Mundial, la película sigue la historia de Michael Berg, un joven de 15 años, desde el día que pierde el conocimiento mientras volvía del colegio.

Hanna Schmitz, mujer seria del doble de su edad, lo lleva a casa. Luego, nace un idilio entre ambos que acaba cuando ella desaparece. Años después, se reencuentran en un escenario inesperado.

Se puede ver en Netflix.

Medianoche en París (2011)

El filma se centra en un escritor estadounidense bohemio que viaja con su prometida y sus suegros a París. Un día, mientras recorre las calles soñando con los años 20, abre una especie de portal.

El encantamiento permite que, siempre durante la media noche en el Barrio Latino, sea transportado a la década de los 20 donde convivirá con figuras históricas y protagonizará un gran romance.

Se puede ver en Netflix.

Las primeras historias de amor (2016)

El drama romántico surcoreano comienza cuando un DJ de radio en 2014 recibe una carta que narra las historias de cinco amigos en un pueblo pesquero hace 23 años durante una transmisión.

Uno de ellos, el tímido e inocente Beom-sil, se enamoró de Soo-ok, una joven que tiene muchas cicatrices emocionales. Al mismo tiempo, los oyentes reviven los recuerdos de sus primeros amores.

Se puede ver en Prime Video.

Algo de Tiffany (2022)

Si estás de humor para una película de romance navideño a poco para la primavera, entonces tienes que ver este largometraje protagonizadp por los actores Zoey Deutch y Kendrick Sampson.

El filme sigue a una joven de Nueva York cuya vida amorosa se complica cuando, por error, recibe de su novio un anillo de compromiso de Tiffany comprado por alguien más para otra mujer.

Se puede ver en Prime Video.

¿Solo amigos? (2013)

La comedia romántica gira alrededor de Wallace y Chantry. Ellos se conocen en una fiesta mientras leen poesía escrita con imanes en una nevera e inician una gran amistad en la que hablan de todo.

Sin embargo, hay un gran problema en su relación que no se aprecia en la superficie: Wallace está perdidamente enamorado de Chantry, pero ella tiene un novio formal con el que busca asentarse.

Se puede ver en HBO Max.

The last ten years (2022)

El drama romántico japonés cuenta la historia de Matsuri Takabayashi, una joven de 20 años que es diagnosticada con una enfermedad incurable y estiman que solo le quedan unos 10 años de vida.

La noticia la lleva a hundirse en la depresión y decide no enamorarse, pero conoce a Kazuto Manabe en una reunión escolar y no puede evitar iniciar una relación con él, aunque sabe que no durará.