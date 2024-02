Final explicado de ‘A través de tu mirada’: ¿Raquel y Ares se quedan juntos?

A dos años de su estreno en Netflix, la saga de romance juvenil A través de mi ventana llegó a su gran final con el estreno de A través de tu mirada en la plataforma de streaming este 23 de febrero.

El último filme de la trilogía, encabezada por Clara Galle y Julio Peña, sigue a Raquel y Ares meses después de los eventos en A través del mar, desde las vacaciones por Navidad hasta la primavera.

Ares regresa de Estocolmo para celebrar las fiestas navideñas con sus padres en Barcelona, por lo que vuelve a estar cerca de la ventana de Raquel. No obstante, todo cambió desde que terminaron.

Él ahora planea mudarse con su nueva novia, Vera; mientras, Raquel sale con Gregory en tanto se prepara para lanzar su libro. A pesar de que tomaron caminos separados, siguen amando al otro.

Escenas de 'A través de tu mirada' | (MICHAEL OATS/NETFLIX © 2024)

Sin embargo, no pasa mucho para que se reencuentren y las chispas salten. Si ya viste el filme y te quedaron dudas, a continuación, te narramos el final explicado de la película con grandes spoilers.

El final explicado de A través de mi ventana 3: A través de tu mirada

Aunque lo evitan, los protagonistas siguen topándose en las vacaciones. La situación no ayuda a sus relaciones en crisis: Vera engaña a Ares y Gregory sabe que su novia sigue enamorada de su ex.

Las cosas se complican cuando el “dios griego” no puede contenerse más y trepa por la ventana de Raquel durante una noche. Ante la cercanía, ambos se entregan a la pasión y retoman su romance.

Empero, el reinicio de su noviazgo es secreto para el mundo por ahora. Y es que a Ares le preocupa que finalizar lo suyo con Vera ponga en peligro el acuerdo comercial entre las familias de ambos.

Escenas de la película 'A través de tu mirada' | (Netflix © 2024)

La empresa de los Hidalgo está muy cerca de la quiebra, por lo que este acuerdo es crucial. Mientras lidia con esto, sus hermanos afrontan sus propios retos hasta que encuentran su desenlace feliz.

Artemis intenta construirle una vida a una embarazada Claudia; no obstante, no tarda en aceptar que no comprende lo que es una familia que piense en algo más allá que la imagen que proyectan.

Él se equivoca terriblemente en el camino ofuscado por las exigencias de sus padres, pero luego de que Claudia es llevada al hospital durante la víspera de Año Nuevo, cambia de opinión para bien.

Escenas de la película 'A través de tu mirada' | (Netflix © 2024)

Por otro lado, Apolo está navegando el terreno de las relaciones poliamorosas con su novia, Daniela. El abrir su romance logra distanciarlos, pero de alguna forma los lleva a apreciarse más.

La única que no sigue adelante es Anna. Ella culpa a Raquel por la muerte de Yoshi y decide vengarse durante la Nochevieja, cuando acompaña a la protagonista a una fiesta de su editorial con Daniela.

En otro lado de la ciudad, Ares cena con su familia y sus suegros. Durante la reunión, decide romper con Vera y sincerarse ante todos. Después pide a Raquel reunirse en su lugar en el cementerio.

Escenas de la película 'A través de tu mirada' | (Netflix © 2024)

Su intención es que puedan arreglar las cosas antes de que deba regresar a Estocolmo; sin embargo, su amada no logra llegar a su sitio de encuentro por culpa de una Anna enceguecida por el rencor.

La hermana de Gregory decide verter antidepresivos a la bebida de Raquel durante el evento. Luego se arrepiente, pero cree que ya no hay marcha atrás y decide abandonar la fiesta sin avisar.

Raquel acaba desmayada en una habitación y no puede responder los mensajes de su amado ni clamar por ayuda. Al otro día, Ares cree que Raquel lo ignoró, pero decide llamarla igualmente.

Escenas de la película 'A través de tu mirada' | (Netflix © 2024)

Aunque ella está aturdida, logra contestar. Su respiración agitada alerta a su interlocutor de que algo pasa. Por eso, él corre hacia la editorial mientras ella llega con dificultad hasta el área de piscina.

Ares vuelve a llamarla y ella se asusta y termina cayendo al agua. No está en sus sentidos para poder nadar, por lo que él debe saltar a la piscina para poder rescatarla pese a ser alérgico al cloro.

Por supuesto, Ares no muere. Unos cinco días después, despierta en el hospital y busca desesperado a Raquel. Ella también se encuentra bien. De hecho, lo ha cuidado desde que se recuperó.

Escenas de la película 'A través de tu mirada' | (Netflix © 2024)

En el hospital, los Hidalgo parecen estar en paz y convivir. Luego sabemos por un periódico que el acuerdo entre Alpha 3 y Egarmex prosperó, por lo que la decisión de Ares no arruinó a su familia.

Por su parte, Vera está feliz con su novio, Diego, y lo demuestra compartiendo fotos de ambos en Instagram. Meses más tarde, todos se reúnen para apoyar a Raquel en la presentación de su libro.

Alguien en el público le pregunta si está trabajando en una secuela de su novela. Ella confiesa que estuvo enfocada a escribirla durante un tiempo, pero eventualmente decidió dejar de hacerlo.

Escenas de la película 'A través de tu mirada' | (Netflix © 2024)

En la firma de libros, Anna aparece y le pide disculpas. Raquel la abraza en señal de perdón. Luego ese día, ella deja una copia de su libro en el sitio del accidente de Yoshi y se concluye la historia.

Luego, la película muestra la vida actual de Raquel y Ares un lustro después. La relación de la pareja está mejor que nunca y se están mudando a un espectacular apartamento en Barcelona.

De esta manera, con sus protagonistas abrazando la adultez, la saga A través de mi ventana llegó a su final.