¿Por su vestimenta? Dejan fuera de la gala de ‘Premios Lo Nuestro’ a RBD y fans exigen justicia

El pasado jueves 22 de enero se llevaron a cabo los premios Lo Nuestro, los cuales contaron con unas ausencias notables: los integrantes de RBD.

A pesar que la agrupación estaba nominada y tanto Christian Chávez como Christopher Uckermann asistieron al evento para representar al resto de sus compañeros, solamente los dejaron desfilar por la alfombra roja y no pasaron a la gala, despertando polémica.

¿Por qué RBD quedó fuera de los Premios Lo Nuestro?

De acuerdo con las declaraciones de ambos famosos, recogidas por People en Español, RBD quedó fuera de los Premios Lo Nuestro por un error en los boletos que les dieron y por eso se quedaron sin asiento en las mesas de las celebridades, evidenciando problemas de organización.

“Aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas”, dijo el propio Uckermann.

“Los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados. Queremos decirles a los seguidores a nivel mundial que nos duele mucho haber venido hasta Miami, y al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”, agregó en un video compartido en redes sociales.

“Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña”, finalizó al lado de Chávez, quien añadió que irían a cenar en vez de estar en la gala, indignando a todos sus fans.

“Ellos son los que pierden más al no tenerlos a ustedes”; “RBD no se perdió Premios Lo Nuestro, Premios Lo Nuestro SE PERDIÓ A RBD”; “Merecen todo el respeto del mundo y no están solos. Jamás estarán, estamos con ustedes”; “Felicidades por el premio. Muy mal lo que les hicieron en el evento”; “Se veían espectacular, esos premios no merecen unas leyendas como ustedes”; fueron parte de los comentarios de sus seguidores.