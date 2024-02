El gesto de Gloria Trevi en ‘Premios Lo Nuestro’ que tachan de vulgar y ha indignado

Gloria Trevi sigue conservando su perfil polémico y una vez más ha acaparado las miradas tras su llegada a la alfombra roja de Premios Lo Nuestro donde no solo llegó acompañada de seis hombres en ropa interior que posaron como estatuas, sino que también hizo un gesto que ha dado de qué hablar.

La cantante se encargó de ser una de las famosas en cantar en la ceremonia al interpretar su más reciente éxito ‘Medusa’ y el tema ‘Y que soporten’ un dueto con Banda MS, con el que dio un giro radical en su estilo de música.

El gesto “vulgar” de Gloria Trevi que han indignado a internautas

Gloria Trevi llamó la atención de los presentes y los internautas al aparecer luciendo un espectacular vestido transparente con un enorme león en la parte central de la falda que le daba un toque espectacular al look de la cantante. Para su cabello optó por una cola alta despeinada, como si se tratara de la mena de un león.

Aunque el vestido contaba con un estilo irreverente, la artista quedó envuelta en medio de criticas por un particular gesto que ha sido tachado como vulgar. Trevi agitó con sus manos la argolla del león, lo cual no gustó nada en redes y las criticas no han parado.

Si bien, algunos de sus fans le aplaudieron su avasallante llegada y sensual look, para otros fue demasiado exagerado y ordinario.

“La menopausia les está dando duro”, “Presa es que debe estar! Que poca memoria tiene la gente”, “Que se puede esperar de ella, si aquí muchos ya no se acuerdan de tanta cochinada que le hizo a muchas niñas”, “Que vulgar esta ‘señora’”, “Le gusta llamar la atención de manera vulgar”, “Nunca entendí el gesto de agarrar al león de la falda como si fuese un pito de hombre… y sacudirlo”, han sido algunos comentarios.

Su presentación se da tras conocerse que Sergio Andrade está dispuesto a dar a conocer la verdad que vivió junto a la cantante tras ser encarcelados en el 2000 por operar una red de corrupción de menores, en la que Trevi habría ayudado a reclutar a las víctimas. Sin embargo, ella asegura haber sido víctima del ex productor.

“Nadie sabe lo que sucedió, sólo nosotros. El problema es que hay personas que para salir sin mancha distorsionan lo que realmente ocurrió y otras para ganar dinero explotan el morbo de la gente, algún día contaré las cosas como fueron, pues hasta ahora, por caballerosidad, lo he evitado”, respondió Andrade un comentario en Youtube.