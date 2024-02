Todo lo que sabemos sobre el estado de salud de Daniel Bisogno este miércoles 21 de febrero

La salud de Daniel Bisogno mantienen en alerta al mundo del arte y el entretenimiento mexicano. Sus compañeros de ‘Ventaneando’ compartieron en la emisión del 20 de febrero que el presentador está hospitalizado desde hace cinco días (ya van seis), después de que le detectaran una bacteria en los pulmones.

Dicho padecimiento requirió de un procedimiento médico muy peligroso, que es la intubación, en el que se coloca un tubo flexible en la tráquea para mantener abiertas las vías respiratorias o para servir como conducto a través del cual administrar ciertos medicamentos.

Hablaron sobre este tema, debido a que se esperaba que para ese mismo día (martes 20 de febrero) le quitaran el tubo para que pudiera respirar sin ningún tipo de asistencia interna en su cuerpo.

Un reporte más actualizado sobre su salud, reseñado en el portal de Infobae, cuenta que hay una leve mejoría y respuesta a todos los procedimientos, según informa su propia compañera, Pati Chapoy.

“Hay una mejoría y esa mejoría se puede llevar muchos días más porque deben esperar a que él responda bien todos los días. Ha respondido bien a todos los antibióticos que le están ayudando a terminar de eliminar la infección de los pulmones”, dijo Pati.

Horas antes había llevado la calma hacia los seguidores del programa contando que Daniel “está muy bien atendido, pero es importante que esté checado de pies a cabeza, así que les vamos a seguir informando cómo está”.

“En la mañana le hicieron ciertos procedimientos y salió muy bien. Seguramente se va a quedar a descansar el fin de semana, no lo sé todavía porque no me lo ha reportado”, concluyó el reporte reseñado por Infobae.