Tras acalorada pelea con Lupillo, reviven las veces en que Alfredo Adame ha protagonizado enfrentamientos

Para nadie es un secreto que el famosos actor Alfredo Adame tiene un fuerte temperamento que lo ha llevado a protagonizar varias peleas con compañeros de la industria del entretenimiento. Esta vez lo hizo con Lupillo Rivera en La Casa de Los Famosos 4.

Los espectadores están acostumbrados a los arranques de ira de Adama, uno de los más reciente fue con Andrea Legarreta con quien trabajó en el programa Hoy y de la cual aseguró “nunca hubo una buena relación” e incluso en una ocasión, mientras estaban al aire, el actor le dijo “quítate perra” a la famosa conductora.

Famosa también la polémica con el cazafantasma Carlos Trejo. Según el portal Milenio, la rivalidad de ambos inició cuando Carlos comenzó a participar en un programa, lo que no le gustó a Adame. Los dimes y diretes no faltaron e incluso convocaron a una pelea, la cual nunca se realizó, sin embargo, en una conferencia de prensa estuvieron a punto de hacerlo.

En 2018 se metió con la conductora Laura Bozo, específicamente cuando Adame se postuló a un puesto para la alcaldía Tlalpan. La famosa peruanomexicana calificó como “repugnante” la postulación del actor.

Al llegar sus palabras a oídos del famoso, con su verbo encendido, arremetió contra Bozo. Tiempo después, en el programa de Laura, Alfredo Adame y ella protagonizaron una pelea en vivo.

Las tensiones por el carácter de Adame crecen en la casa

Tras entrar a La Casa de Los Famosos 4 su carácter conflictivo no ha cesado y ya las tensiones desde hace días se sienten en el reality show por la presencia de Adame.

Desde que salió al aire el primer episodio del programa ya los espectadores vaticinaban que la convivencia con Alfredo Adame culminaría en conflicto por sus antecedentes de fuerte carácter y no se equivocaron.

Las rivalidades entre el actor y el cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera, llegaron a su máximo apogeo la noche de este lunes, cuando ambas celebridades protagonizaron un fuerte encontronazo.

Aseguran algunos de los internautas que hasta una ambulancia llegó a la casa tras el altercado que protagonizaron Lupillo y Adame que, destaca el portal TvyNovelas, inició en el Cuarto de Fuego, 45 minutos después de que terminara la gala de eliminación.

¿Qué ocurrió?

Según lo que se pudo observar en las imágenes -los internautas aseguran que Telemundo censuró el incómodo episodio entre ambos famosos- todo apunta a que Adame se molestó mucho porque lo sacaron del lugar cuando entró Gregorio Pernía para hablar con las mujeres y arreglar sus diferencias.

Destacan las redes sociales que Alfredo dijo un comentario inapropiado y eso generó una discusión entre él y Gregorio en la que se metió Lupillo.

Parte de la pelea de ayer entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame #LCDLF4 pic.twitter.com/pbktV7JraJ — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 20, 2024

La discusión fue tan fuerte que se especuló que Lupillo y Adame llegaron a los golpes, pero se desconocen detalles porque las cámaras inmediatamente se enfocaron en otra de las habitaciones.

Alfredo Adame regresó a la casa tras ser salvado de la eliminación. Algunos compañeros lo recibieron con gusto, excepto Lupillo Rivera quien no pudo ocultar su molestia de que estuviera de nuevo el actor en el programa.

“¡No sabes perder, no sabes perder!”, le gritó Rivera a su contrincante, pero sus compañeros los separaron para que no pasara a mayores.

Adame a su vez le respondió con groserías: “ching… a tu madre, eres una mierd..” y al poco rato se desahogó con sus compañeros de la habitación.

“Ese cabrón no da contenido, no hace nada, se la pasa durmiendo todo el pinche día, no dice nada, no aporta nada, nada más anda moviendo los hilos y haciendo pendejo a todo el mundo”.

Alfredo Adame está furioso por que Lupillo lo llamo malnacido y eso dio pie a que el lo insultara horrible. #LCDLF4 pic.twitter.com/RGsmhHqS3K — Adictos Reality (@Cuartomorado) February 20, 2024

“Es un pendej… este wey, le pongo en la madre al cabrón, le pongo una p…tiza a él y a los que quieras. Si de poder a poder se trata y allá afuera, pues vamos a ver quién tiene más huev.. , es un pinche naco, eso es lo que es”, agregó Adame.

También criticó que estuviera fingiendo llorar: “un cabrón que jura en vano por sus hijos y su familia, no merece nada, ni que lo voltees a ver”.

La amenaza de Lupillo

Al llegar la calma a La Casa de Los Famosos, todos se reunieron en el comedor, más calmados, pero aún con el enojo.