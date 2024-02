¿Qué le pasó? Tunden a Vadhir Derbez por su físico y muestran que los hombres sufren body shaming

Vadhir Derbez ha sido por mucho tiempo uno de los actores más guapos de la televisión mexicana, incluso desde su infancia tras aparecer en telenovelas como ‘Cómplices al rescate’. Su talento y belleza lo han hecho escalar en la industria al punto de llegar a Hollywood y actuar con grandes actores como es el caso de Bruce Willis.

Sin embargo, con el paso de los años las personas suelen cambiar sus estilos y apariencias, situación que puede volverse complicada para muchos en especial para los artistas quienes están expuestos a las criticas.

Es el caso del hijo de Eugenio Derbez quien recientemente presumió su faceta como cantante pero ha sido su físico el que se ha robado todas las miradas y duros señalamientos.

El video de Vadhir Derbez cantando por el que lo han criticado

Si bien las mujeres suelen estar expuestas al body shaming, los hombres no se escapan de las criticas a los cuerpos y Vadhir Derbez comienza a sufrir de esta humillación.

En un video que se ha hecho viral en redes sociales se puede ver al actor en una de sus presentaciones en Monterrey, presumiendo su faceta como cantante tras el lanzamiento de su primer tema ‘Morrito’, pero la presentación ha quedado opacada por comentarios mal intencionados sobre su peso y comparaciones sobre su pasado.

Como parte de su gira ‘Morrito Tour’, Derbez se presentó en el escenario para cantar ‘Por ellas’ y pese a su talento y esfuerzo terminó envuelto en comentarios llenos de gordofobia.

“Madre santa!!! QUE TE PASO VADHIR???”, “Según él hacía mucho ejercicio”, “Tan guapillo que era”, “Es el triple de Vadhir”, “era tan guapo 😭 era era era…” han sido algunos de los comentarios.

Sin embargo, en medio de las criticas, algunos fans salieron en su defensa asegurando que podría tratarse un aumento para un nuevo personaje y pidieron no opinar de los cuerpos ajenos.

“Es actor, puede que se esté preparando para un nuevo papel”, “Gente no se opina de los cuerpos ajenos”, “Tenia entendido que esta en volumen para una película y si no es así no deberían estar hablando de cuerpos ajenos, todos tenemos altos y bajos y nadie tiene derecho de opinar”, defendieron.

Fue el pasado 18 de febrero cuando Vadhir celebró sus 33 años, la cual al parecer decidió hacerla en privado con amigos y familiares. Hasta el momento ha ignorado los comentarios sobre su aspecto.