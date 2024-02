La historia real detrás de ‘Lo que ignoramos’: ¿en qué caso se inspiró la película de Netflix?

Desde su estreno en Netflix el pasado 9 de febrero, la película Lo que ignoramos ha logrado atrapar a las audiencias de la plataforma en diferentes países con una impactante y desgarradora historia.

La producción sigue a la tenaz periodista Vaishali Singh mientras intenta sacar a la luz el abuso al que son sometidas las niñas que viven en un refugio, pero muchas fuerzas intentarán impedírselo.

¿En qué historia real se basa Lo que ignoramos?

El filme es crudo y, lamentablemente, se inspira en los atroces hechos reales acontecidos en un hogar de acogida para niñas en Muzaffarpur, ciudad en el estado de Bihar en la India, hace años.

El caso vio la luz en 2018 luego de que un grupo de investigadores de Koshish, un proyecto del Tata Institute of Social Sciences, iniciara una auditoría en instituciones del estado citado un año antes.

A lo largo de seis meses, el equipo encuestó a más de 110 institutos operados o apoyados por el gobierno de Bihar. El fin de la indagación era averiguar cómo estaban funcionando las instalaciones.

También evaluar qué acciones se podían tomar para ayudar a las personas, pero lo que destaparon fue una horrenda red de violencia, tortura, agresión y explotación sexual en el refugio Balika Grih.

En el albergue, dirigido por la ONG Seva Sankalp Evam Vikas Samiti, se denunciaron casos de abuso. Koshish entregó un informe al Departamento de Bienestar Social con las acusaciones expuestas.

Escenas de la película 'Lo que ignoramos' | (Bhavyanshu Singh/Cortesía de Netflix © 2024)

Las niñas terminaron siendo rescatadas del lugar y trasladadas a otras localidades dentro de Bihar. Una investigación policial se llevó a cabo después con el acompañamiento de expertos médicos.

Durante las averiguaciones, se entrevistaron a las menores y se concluyó que 34 de las 44 niñas que vivían en el refugio había sido drogadas y violadas, de acuerdo al medio The Better India.

La indagación también reveló un nexo de corrupción y complicidad de las autoridades locales, que fueron acusadas de hacer la vista gorda ante los abusos pese a recibir denuncias sobre el hogar.

Brajesh Thakur, entonces diputado de Bihar y director del centro de acogida, era el principal acusado por el caso. Igualmente fueron señalados miembros del personal del hogar para menores.

Escenas de la película 'Lo que ignoramos' | (Bhavyanshu Singh/Cortesía de Netflix © 2024)

El político, quien estaba a cargo de otras instituciones, al final fue convicto por cargos de violación, violación en grupo, conspiración criminal, agresión sexual con agravantes y otros delitos, según Ready, steady, cut.

En la actualidad, tanto Thakur como otras 11 personas más se encuentran tras las rejas cumpliendo una cadena perpetua por su participación en la agresión sexual hacia las menores entre 7 y 17 años.

Además de conmocionar al público, el caso generó llamados a reformas en el sistema de bienestar infantil en la India y el funcionamiento de las oenegés para poder garantizar el bien de los infantes.

Escenas de la película 'Lo que ignoramos' | (Bhavyanshu Singh/Cortesía de Netflix © 2024)

En una entrevista a TimesNowNews, el director Pulkit Samrat habló sobre la profunda investigación que hizo para preparar la película y reveló que también tomó inspiración de otros casos similares

“No nos inspiramos en un único caso, por eso no quisimos ponerle nombre (al lugar donde se desarrolla la trama). Y para una película como esta, no importa si llamas la ciudad A o B. Lo que importa es que se inspira en una historia real y sigue ocurriendo en tu vecindario”, dijo.

“Espero que la película inicie un diálogo. Es un tema difícil de tratar, pero tenemos que hablar. Creo que una vez que iniciemos una conversación al respecto, podremos evitar que muchas vidas queden marcadas”, concluyó.