La entrevista más “incómoda” de Enzo Vogrincic con la que deja ver que prefiere una vida lejos de la fama

La sociedad de la nieve se ha convertido en una de las cintas más exitosas de lo que va del año, lo que la ha lelvado a hacerse acreedora de varias nominaciones a lo mejor de la industria cinematográfica en la temporada de premios. La cinta es dirigida por el galardonado J. A. Bayona (El orfanato, 2007), quien se basó en la novela homónima de Pablo Vierci, así como en los testimonios de los sobrevivientes al incidente del avión en el que viajaban rumbo a Chile y que se estrelló en Los Andes.

De 45 pasajeros, 29 sobrevivieron al impacto pero sólo 16 fueron rescatados depués de 72 días luchando contra las peligrosas condiciones, incluidas temperaturas bajo cero, avalanchas e inanición. Para Bayona, lo más importante era plasmar la fe y corazón de estos por lo que optó por narrar la historia desde el punto de vista de Numa Turcatti, uno de los jóvenes que no sobrevivió pero que fue pieza clave en el rescate de los demás. Fue Enzo Vogrincic el elegido para interpretarlo, ganándose el cariño del público al instante con su voz profunda, su carisma y humildad.

Con el reciente evento de los BAFTAS y la próxima ceremonia de los premios Oscar, los actores que la protagonizan han estado en la mira, enfrentándose a la creciente fama asimilando lo que les depara en la industria.

La sociedad de la nieve El relato definitivo de la tragedia de los Andes (Netflix)

Recientemente Enzo participó en el podcast español Pija y Quinqui y dejó ver su incomodidad respecto a la fama y a tener que enfrentar ciertas preguntas y situaciones.

Durante el podcast, el actor fue sometido a varias preguntas, algunas con las que reflejó incomodidad y hasta molestia como cuando uno de los conductores le señala una liga que tenía para el cabello y le dice que eso se viralizó en una foto en la que internautas asimilaron que era de una mujer.

“En una de tus fotos de espejo en el ascensor salías como una goma de pelo”, afirma el conductor, a lo que Enzo interrumpe diciendo: “claro porque tengo el pelo largo (...) ¿qué significa?”. Los conductores le explican que para los internautas eso fue una señal de que tenía novia a lo que el actor pone un alto diciendo, “no, bueno esto es para atarme el pelo”.

Enzo Vogrincic El actor ha sido blanco de memes (Twitter)

Para Enzo, recibir piropos en redes sociales también ha sido algo incómodo.

“Recibo cientos de mensajes, leo algunos al azar. Recibo todo tipo de cosas, ‘Termíname de criar’, por ejemplo, son algunos de los DMs. ‘Tengo 70% y me falta uno de 30′ o ‘Mi padre me da permiso’. Hay otro muy bueno, ‘Me gustaría ser bruja, poder hacerte un hechizo y ser dueña de tu chorizo’, muy poético”, dijo el uruguayo.

“¿Llegas antes a la primera cita?”, fue otra de las preguntas que mostró la incomodidad de Enzo, sobretodo luego de que la conductora del podcast confesara que ella nunca llega temprano. “Llego antes a todos lados. ¿Por qué llegas tarde? No logro entender eso. Vos tenés un pacto con una persona de horario y yo creo que no hay nada más sagrado que el pacto de horario que haces y estás comprometiendo a la otra persona, el tiempo de vida de la otra persona que no es una cosa ...es lo único que hay. Entonces uno se organiza, hace el horario. Sbae cuánto traslado necesitar para llegar al lugar y es sencillo, te preparas antes y sabes que a cierta hora tienes que salir”.

Lo que Enzo piensa de la fama y el “fenómeno” que ha desatado

El actor originario de Montevideo, Uruguay se ha convertido en el ídolo del Internet gracias a su impecable participación en La sociedad de la nieve, interpretando a Numa Turcatti, uno de los sobrevivientes al colapso del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya quien tanto en la cinta como en la vida real, se mostró como una gran motivación para sus compañeros durante los días que estuvieron varados en la nieve.

Vogrincic tiene 30 años y aunque su nombre apenas comenzó a sonar con tanta fuerza, en realidad lleva varios años preparándose en la industria. Inició su carrera en 2018, con un papel menor en una cinta titulada La noche de 12 años. Para 2021, obtuvo su primer protagónico en la película 9, donde dio vida a un futbolista que lucha contra la presión mediática por un escándalo que pone en riesgo su carrera. Posteriormente participó en series y cortometrajes como la serie Porno y helado de Prime Video y el cortometraje Noctilucas.

Se ha creado todo un fenómeno a su alrededor, haciendo que exploten sus redes sociales y que tenga fama internacional de la noche a la mañana sin embarog, él mismo ha dicho que “no suele tener” sueños con la fama.

“¿Sabes qué? No suelo tener ese tipo de deseos, como que generalmente me concentro en el proyecto que voy teniendo, y como que a eso me dedico, y no proyecto demasiado”.

Cuando le preguntan sobre el “fenómeno Enzo” que lo ha hecho tan viral en redes sociales, este ha dejado claro que es “a su pesar”. “¡Es a pesar de mí! Es una cosa que sucede afuera, pero bueno...”.