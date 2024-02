Ésta es la razón por la que deberías usar una cartera roja, tal como lo hace Georgina Rodríguez

La historia de amor del gran futbolista portugués Cristiano Ronaldo y su novia influencer y modelo Georgina Rodríguez tiene todas las características de un cuento de hadas. Ella estaba trabajando como vendedora de Gucci en Madrid en 2016, cuando entró una de las estrellas del fútbol más famosas del mundo y se encendieron. Siete años después, él se mantiene como uno de los astros del deporte y ella tiene su propia serie de telerrealidad de Netflix, “I Am Georgina” y casi 58 millones de seguidores en Instagram. Juntos han formado una familia entre los dos hijos de Ronaldo con ex parejas y los tres que han tenido juntos.

“Nunca imaginé que me enamoraría tanto de ella”, dijo Ronaldo, de 38 años, en “Soy Georgina”. “Pero después de un tiempo, sentí que ella era la indicada para mí”.

Aunque estar asociada con Ronaldo ha hecho que todos piensen que Rodríguez no ha hecho nada propio, ella en realidad continuó construyendo su carrera como modelo, su presencia en las redes sociales y se convirtió en una influencer. Además se inclinó por el trabajo caritativo con organizaciones como Nuevo Futuro, una organización sin fines de lucro para niños vulnerables. The Independent señaló que recibió un premio en la Gala Starlite 2021 en Marbella, España, lo que refleja su labor benéfica. Todo esto se suma a ser madrastra de tres y madre de dos. “No creo ser extraordinaria, pero sí creo que soy una mujer afortunada”, dijo al comienzo de “I Am Georgina”. “Sé lo que es no tener nada y sé lo que es tenerlo todo”.

En medio de toda la fama y fortuna que puede tener, la modelo también ha sufrido pues en 2022 anunció que uno de los gemelos que tuvo con el futbolista había muerto durante el parto, calificándolo como “el dolor más grande que cualquier padre puede sentir”. Eso sí, ella nunca se da por vencida y siempre ha sabido levantarse.

Georgina Rodríguez La influencer tiene sus trucos para lucirse

Georgina ha revelado cómo es que ha atraído tanta abundancia a su vida

Con treinta años recién cumplidos, Georgina reveló en una entrevista para la revista Vogue el método infalible con el que atrae las buenas vibras a su vida y con ello, la abundancia. El truco estaría en cargar siempre con un par de cuarzos y una cartera roja, la cual fue la primera de marca que tuvo.

“Una clienta asiática en el Año Nuevo Chino vino a comprarme muchísimas carteras y le pregunté que porque todas tenían que ser del color rojo y me comentó que el rojo atrae la riqueza”, confesó la también influencer.

Dentro de la cartera roja, Georgina lleva siempre un amuleto de la virgen del Pilar, ya que le gusta “siempre estar conectada con Dios”, así como dos papelitos con frases motivadoras que le fueron obsequiados por un par de mimos tras darles unas monedas en la calle.

“Dejar ir el amor es dejar ir la vida” y “Estas mirando las olas, pero estas ignorando el mar”, son las dos consignas impresas que siempre la inspiran a Georgina, al igual que sus hijos, a quienes también suele recordar con objetos en su bolso, como cartitas y dibujos hechos por ellos.

El color rojo por sí mismo tiene un significado muy poderoso

El rojo simboliza energía, pasión, fuerza, coraje, actividad física, creatividad, calidez y seguridad. También se asocia con la agresión. En la curación, utilice el rojo para aportar calidez y quemar la enfermedad. El rojo es un color potente y debe usarse con moderación. En el aura, el rojo significa materialismo, ambición materialista, concentración en los placeres sensuales y mal genio.