Ésta es la mini serie de 8 capítulos que te enganchará si te gustan las producciones tipo ‘Bridgerton’

The Artful Dodger Una serie encantadora basada en un cuento clásico (Beach Road Pictures)

Mientras los fanáticos de Bridgerton están en espera de la llegada de la nueva temporada (la cual estará dividida en 2 partes), muchos han estado buscando otras producciones similares que al menos estén ambientadas en épocas antiguas.

Y es que si algo amamos de este tipo de series es la ambientación que te transporta y cautiva de inmediato, entre los impresionantes vestuarios de sus protagonistas, las escenografías y las historias que mezclan drama, comedia, romance y acción a la perfección. Aunque también, el encanto de estas series está en que muchas, como Bridgerton, están basadas en libros que han sido catalogados como “clásicos”. Si esto es todo lo que estás buscando, te recomendamos esta encantadora serie.

The Arful Dodger, la serie basada en un cuento clásico que debes ver ahora

Si leíste Oliver Twist, la novela de Charles Dickens, es casi seguro que quedaste atrapada por la historia de aquel niño huérfano que se ve obligado a vivir situaciones injustas y crueles pero que lucha por encontrar su lugar en la sociedad. Pues The Arful Dodger toma como referencia a un par de personajes de la novela clásica y los lleva años más tarde, en la década de 1850 y hasta Australia, para vivir el sueño de un lugar mejor.

El protagonista es Jack Dawkins (interpretado por Thomas Broadie-Sangster), más conocido por su apodo ‘The Artful Dodger’ y que ahora es ahora un cirujano que ejerce su oficio en un hospital rústico de Australia. Ha dejado atrás su vida de ladrón, pero todavía tiene problemas. Después de que no le va bien en un juego de cartas, se ve obligado a pagar una gran cantidad de dinero que si no consigue, perderá una mano, lo que haría imposible ejercer su profesión.

Pronto se enfrenta a su viejo amigo Fagin (David Thewlis), quien es un prisionero que ha sido enviado a Australia. Cuando ve a Jack, juega con los recuerdos de sus días en Inglaterra para lograr que interceda antes de que lo envíen a la cárcel. Fagin se ofrece a ayudar a Jack, pero sus métodos no son exactamente correctos.

Las cosas se complican aún más con la presencia de Lady Belle (Maia Mitchell), la obstinada hija del gobernador, cuyo anhelo es convertirse en la primera mujer cirujana de la colonia.

La mini serie cuenta con 8 capítulos y está disponible en las plataformas Disney Star+, Hulu y Disney+, dependiendo de la región en la que te encuentres. The Artful Dodger no intenta replicar la vibra de Oliver Twist. Tiene su propia vibra, una que se mueve rápidamente, a menudo es divertida y, sobre todo, entretenida de ver.