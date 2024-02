El fuerte mensaje del ex de Nicki Nicole con el que confirma que no quiere volver: ¿Por qué terminaron?

Después que se diera a conocer la ruptura con Peso Pluma, los fanáticos se mostraron emocionados con una posible reconciliación de Nicki Nicole y Trueno, el ex de la famosa.

Los dos argentinos estuvieron saliendo por un tiempo en una intensa relación que terminó mal, aunque ninguno de los dos cantantes ha sido explícito al aclarar los motivos que los empujaron a esto.

Se creyó que la soltería de la rapera era el momento ideal para que él volviese a su puerta, sin embargo, su reciente mensaje en su canal de difusión descartó toda posibilidad.

“La gente que hoy en día ya no forma parte de mi vida, por algo es”, expresó, agregando que no tiene interés en saber los detalles de la separación de su ex con Peso Pluma y la indirecta que lanzó hace días se debió a una traición laboral y no dirigida hacia la pareja, según Milenio.

¿Por qué Nicki Nicole terminó con su ex, Trueno?

Parece que Trueno ya no piensa en regresar con Nicki Nicole a pesar de la presión de los fans. Ninguno ha sido claro en hablar de los motivos de la ruptura, la cual llegó a principios de 2023 y se confirmó con el lanzamiento del tema No voy a llorar de la intérprete.

“No voy a llorar cuando te vayas, No voy a sufrir si tú me dejas. Ya me convencí de que tu amor no podrá ser para mí”, recita la joven de 23 años en la canción.

Ya en mayo de 2023 ella lo confirmaba en entrevistas donde expresó que la ruptura sentimental, tras un noviazgo de 2 años, le sirvió de inspiración para su álbum, Alma. Antes de esto, ninguno de los dos informó de manera oficial que ya no estaban juntos ni publicaron al respecto en redes sociales.

“Creo que cuando experimentamos una pérdida amorosa, nos sentimos inseguros. Creo que también es parte del proceso de duelo, por eso la música me sirvió como una catarsis y una forma de sanar en cada canción de ‘Alma’”, dijo, en clara referencia a su ruptura con Trueno, a la par que estaba conociendo a Peso Pluma.