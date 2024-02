“No se conformen con menos”: Altair Jarabo habla sobre su esposo y recuerda no enfocarnos en el físico

Desde 2021 la actriz, Altair Jarabo, está felizmente casada con Fréderic García, situación por la que recibió muchas críticas en el pasado.

Esto, porque el empresario es casi 20 años mayor que ella, de origen francés y adinerado, por lo que la tildaron de “interesada” en vez de tratarse de una unión por amor real.

Altair Jarabo La actriz presumió a su esposo pero recibió crueles críticas (@altairjarabo/Instagram)

Esto ella lo ha descartado en muchas de sus declaraciones, tal como lo hizo en una reciente entrevista donde destacó los beneficios de casarse con un hombre más adulto, pues la trata como a una princesa.

Altair Jarabo habla de su esposo y da poderosa lección

“Fred es un tipazo, es un caballero, es un hombre increíblemente inteligente, seguro de sí mismo”, comenzó diciendo la protagonista de telenovelas al programa, Despierta América.

Estos atributos hicieron que la mexicana se fijara en él, pero fue el trato que le dio lo que la terminó de enganchar. “Me cuida mucho, me quiere mucho, todo lo que me dedica es cariñoso, es lindo y, en reciprocidad, pues tiene de mí lo mismo. Me siento muy contenta”, agregó a sus declaraciones.

No obstante, la famosa reconoce que no todo es color rosa siempre pues en oportunidades la diferencia de estilos de vida y tiempos ha sido un reto, pero él ha puesto todo su esfuerzo y empeño en compaginar, algo que le agradece.

“No se conformen con menos que una mirada amorosa, que palabras lindas, que todo lo que alguien te dirija sea lindo, bondadoso”, expresó a modo de reflexión sobre lo verdaderamente importante en una relación.

Altair Jarabo Altair Jarabo da clases de moda para mujeres de 30 con estos looks (@altairjarabo/Instagram)

“El error a veces es impacientarse y conformarte con menos, por el hecho de estar acompañadas no”, declaró, dejando una importante lección para todas que como ella, buscan establecer una relación formal, la cual debe tener más características positivas que la simple compañía o la belleza física.