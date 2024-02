¿La maltrataba?, resurgen videos que muestran cómo trataba Nodal a Belinda y no era tan amoroso como parecía

Aunque la relación de Nodal y Belinda terminó en el 2022, siguen dando de qué hablar y es que hace unos días la cantante lanzó el tema Cactus, que al parecer está dedicado a su ex.

Miles de reacciones se han generado, incluyendo de Nodal y Cazzu, y mucho se ha hablado del tema, y hasta viejos videos han resurgido de su relación.

De hecho, hace poco salieron unos videos que muestran cómo era en realidad la relación de los cantantes y que han desatado polémica.

Los videos que muestran cómo era en realidad la relación de Nodal y Belinda

En un video que circula en TikTok se ve a Nodal y Belinda festejando el cumpleaños de él con muchos amigos y ocurre un desplante por parte del cantante.

Mientras Belinda le está cantando el cumpleaños y haciendo ruido con un plato y una cuchara, él le quita las manos, y la mira feo, dejando ver que no le gustó lo que ella estaba haciendo y generando críticas, pues aseguran que si eso lo hacía en público, que no haría en privado.

Luego, en otro video se ve a Belinda festejándole a Nodal que llegó a 45 millones de reproducciones con uno de sus temas, y le da un pastel con una hermosa dedicatoria.

Sin embargo, cuando ella le dice que muerda el pastel, él se lo tira a ella en la cara y ella queda sorprendida diciendo “¿pueden creer que es su pastel, celebración de sus 45 millones de reproducciones y me hace esto, les parece normal?”, a lo que él le dijo “te amo”, mientras ella estaba embarrada de pastel.

“No me gusta como la trataba, eran puras red flags”, “que bueno que Belinda salió de ahí, pobre Cazzu”, “ay Cazzu deberías salir corriendo de ahí, pobrecita”, “bien dicen que no todo lo que brilla es oro”, y “lo que no quisimos ver en ese momento, pobre Belinda de verdad”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Esto para muchos son algunas señales y evidencias que Nodal no trataba muy bien a la cantante, no era tan amoroso y perfecto como hacían ver, y de hecho, alertaban a Belinda y le decían que saliera de ahí, y ahora le advierten a Cazzu.