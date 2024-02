“Haciéndose la sufrida”: Acusan a Nicki Nicole de “manipular” fans con sus lágrimas y así ganar popularidad

Hasta hace unas semanas, Nicki Nicole era señalada de ser una “mala novia” y de “utilizar” a Peso Pluma, a quien todos defendían por “estar más enamorado de ella que ella de él”. Las cosas se pusieron tensas luego de que la rapera argentina fuera captada en el aeropuerto llegando de la mano de un hombre misterioso, lo que la llevó a ser acusada de “infiel”. Si bien no hubo declaraciones al respecto, un nuevo escándalo hizo que las miradas se concentraran en Doble P.

El intérprete de corridos tumbados fue captado caminando en un casino agarrado de la mano de una mujer con la que aparentemente habría pasado la noche en un hotel en Las Vegas, luego de haber asistido al Super Bowl en dicho estado. La mujer fue identificada como Sonia Saharm una influencer originaria de Los Ángeles que según dijo, “no sabía de la relación” entre Nicki y Peso Pluma.

Nicki Nicole en el aeropuerto agarrada de la mano de su manager, y Peso Pluma en un casino de Las Vegas con otra mujer... Quién engañó a quién? Saquen el chismepic.twitter.com/pBOecOIror — Roberto Haz (@tudimebeto) February 13, 2024

“Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Angeles. Toda esta historia fue exagerada. Sí, yo sé quién es Peso Pluma pero no soy española, no sigo las noticias españolas. No sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella (Nicki Nicole), pero les pido que paren con el bullying porque no es el tipo de persona que soy. Nunca quise romper una relación ni nada de ese estilo”, señaló en un video.

Por su parte, Nicki recurrió a su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores, revelando que se enteró de lo sucedido hasta que circuló el video.

Nicki Nicole (Captura)

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... no me quedo ahí. Me voy de ahí. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la argentina en una publicación de Instagram.

Es así como en redes sociales se ha iniciado una batalla campal entre quienes defienden a la argentina, señalando al mexicano de “infiel” y quienes alegan que ella “obtuvo una cucharada de su propia medicina” ya que “le fue infiel primero”. Del mismo modo hay quienes acusan a ambos de haber planeado una campaña de marketing para lanzar nueva música.

Nicki Nicole reaparece en el escenario y no puede contener las lágrimas

Tras unos días en silencio, Nicki Nicole repareció para presentarse en un concierto en Guatemala y aprovechó para agradecerle a los fans por el apoyo que le han dado en los últimos días. En un momento, la rapera no pudo contener el llanto y con la voz entrecortada dijo: “Más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas. Sentimos muchas cosas y que estén acá hoy, es un gran apoyo para mí de verdad”.

Y continuó: “Sé que se lo merecen, porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder. Así que gracias de verdad a toda la gente presente y vamos a seguir”.

Los asistentes la ovacionaron mientras ella se dejó ver muy conmovida pero en redes sociales, internautas comenzaron a criticarla y señalarla de “manipuladora”. “Puro teatro ,si estas mujeres están con ellos por dinero ,porq por guapos no creo jajaja”; “Haciendose la sufrida cuando claramente ella fue que empezó”; “Mujeres haciendose las sufridas para luego decir que no lloran pero facturan”; “Que Dios me perdone pero pienso que es todo un show mediático preparado por ellos para “POPULARIZARSE”...”, se lee.

El controversial romance de Nicki Nicole y Peso Pluma

Peso Pluma y Nicki Nicole Captura de pantalla

Nicki y el intérprete de regional mexicano comenzaron a ser vinculados como pareja luego de lanzar la canción Por las noches (remix) pero no fue hasta el 3 de noviembre del año pasado que lo confirmaron con un beso durante un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Posterior a esto, no hubo más señales de romance e incluso la argentina se convirtió en “la más odiada” tras presuntamente haberse referido a Doble P como “perro”. Esto sucedió durante una entrevista con el podcast El Despelote, la argentina fue cuestionada sobre el presunto romance con el intérprete de corridos tumbados pero sorprendió al responder que “sólo eran amigos de los que se agarran de la mano”.