Esta serie turca de acción y misterio en Netflix tiene a todos enganchados y prueba que no todo es drama

Nadie se puede resistir a una buena serie o telenovela turca después de todo, cada vez hay más opciones para disfrutar en plataformas de streaming como Netflix. Elidioma no ha sido un impedimento para que la audiencia alrededor del mundo disfrute de sus historias. De hecho, muchas de ellas cuentan con doblaje y subtitulos, lo que las ha llevado a colarse al Top 10 de la plataforma a nivel mundial.

Además, muchas de ellas son relativamente cortas, ideales para quienes no tienen demasiado tiempo para sentarse frente a la pantalla. Esto por supuesto no les quita la alta calidad y el gran atractivo visual. Y es que las historias que presentan son innovadoras y salen de las producciones a las que estamos acostumbrados de este lado el mundo.

Eso sí, los turcos han sido famosos por sus producciones llenas de drama que te hacen llorar de principio a fin y que usualmente cuentan con escenas trágicas en las que los personajes sufren. Por suerte, cada vez se amplía más la oferta y ahora podemos encontrar historias llenas de misterio, acción, suspenso y hasta terror. Si buscas una serie turca que no sea de drama, ésta recomendación es para ti.

La serie turca del momento que te enganchará con su historia llena de suspenso

Kübra Una serie turca llena de misterio (Netflix)

Kübra se convirtió en la serie turca más esperada y finalmente estrenó hace unas semanas, ocupando los primeros puestos de popularidad. Está dirigida por Durul Taylan y Yagmur Taylan, las mentes creativas detrás de la serie incluyen a Rana Mamatlioglu, Bekir Baran Sitki y Murat Uyurkulak, así que es una garantía.

Este drama psicológico de Netflix cuenta con un talentoso elenco turco y sigue a Gökhan Şahinoğlu (Çağatay Ulusoy), quien comienza a recibir misteriosos mensajes de alguien llamado Kübra que parecen predecir el futuro.

Mientras Gökhan navega por esta situación inusual, descubre aliados y enemigos inesperados que entran en su vida. La serie se desarrolla en ocho episodios y promete a los espectadores un viaje inmersivo a través de su narrativa, y cada episodio ofrece una historia cautivadora.

¿Quién es quién en esta serie turca?

Çağatay Ulusoy - Gökhan Şahinoğlu

Çağatay Ulusoy interpreta brillantemente el papel de Gökhan Şahinoğlu. Como ex soldado, Gökhan carga con el peso de sus experiencias pasadas, lidiando con un trauma y una crisis existencial. A pesar de ser religioso, Gökhan siente que aún no ha descubierto su propósito. Çağatay Ulusoy es actor y modelo turco conocido por su papel de Hakan Demir en The Protector, Insider, Ebb, Tide y The Tailor y Ulusoy.

Kübra Una serie turca llena de misterio (Netflix)

Cihan Talay - Salih

En Kübra, Cihan Talay asume el papel de Salih, amigo y compañero de fútbol de Gökhan. Salih comparte una apasionante historia con el equipo, contando cómo salvó a un niño de un coche en llamas. Talay también es reconocido por su notable interpretación de Cihan en Çok Güzel Hareketler 2.

Aslihan Malbora - Merve

Aslihan Malbora asume el papel de Merve, la novia de Gökhan. Preocupada por la participación de Gökhan en situaciones de riesgo, Merve expresa sus angustias y lo confronta por la falta de tiempo y atención en su relación. En el primer episodio, Merve inicialmente duda de la capacidad de Kübra para predecir el futuro, sospechando que podría ser otra persona que les está engañando.

Malbora, una estrella en ascenso, ha obtenido reconocimiento por sus actuaciones en The Bad Penny, Oluversin Gari y Seven Ne Yapmaz.