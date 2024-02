Películas que te harán entender por qué es mejor estar soltera que mal acompañada

La sociedad nos ha hecho creer que estar soltera es una maldición, una condena que hace miserable a una mujer. Y es que según terceros, si no tienes pareja es porque probablemente tus estándares son demasiado altos y eso te hace difícil de amar. Sin embargo, no hay mayor mentira que eso y si has estado soltera por mucho tiempo, después de una mala relación y has aprendido a disfrutar de todo ese tiempo que tienes para ti, estarás de acuerdo que no necesitas más.

Es decir, estar soltera no es sinónimo de estar sola y eso es infinitamente mejor que estar en una mala relación donde no eres feliz ni puedes crecer.

The Devil Wears Prada Whatever GIF The Devil Wears Prada Whatever GIF (GIPHY)

Según la psicología, cuando estás en una mala relación, sientes la necesidad de compensar en exceso. Tu mente te convence de que el dolor en la relación es el resultado de algo que no estás haciendo lo suficientemente bien como para complacer a tu pareja. Tener que complacer constantemente las necesidades de otra persona puede ser absolutamente agotador, especialmente si esa persona no es la persona adecuada.

Así que, ya sea que has aprendido a gozar de tus días sin pareja, acabas de terminar una mala relación o estás en una, estas películas te abrirán los ojos. Son disfrutables y perfectas para darte cuenta que es mejor estar soltera que mal acompañada o con alguien que no quiere lo mismo que tú.

The Devil Wears Prada (2006)

El diablo viste a la moda Tenor Gif

En el glamoroso mundo del periodismo de moda queda perfectamente reflejado en esta cinta que ya se ha convertido en un clásico. Se trata de una cinta con la que aprendes mucho sobre la vida profesional y lidiar con un trabajo tóxico pero también ciertas lecciones de amor que te abrirán los ojos respecto a qué sucede cuando tu pareja y tú dejan de compartir metas en común o no están en el mundo del otro.

(500) Days of Summer (2009)

500 Days of Summer Películas que te harán agradecer estar soltera (Searchlight Pictures)

Una comedia romántica única y poco convencional con la que aprendes que para construir una relación no basta con sentir atracción. Es cruda e incluso dolorosa pero definitivamente te da un golpe de realidad necesario sobre cómo la otra persona no es responsable de que la idealices y te crees historias que no son. Asimismo te enseña que está bien enfocarte en otras cosas que no sean buscar una relación o que a veces tú no eres la persona correcta para el otro, lo que llevará a que haga cosas que no hizo contigo con quien sí lo es, ¿se entiende?

The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)

El diario de la princesa 2 Películas que te harán agradecer estar soltera (Buena Vista Pictures Distribution)

En esta cinta, Mia (Anne Hathaway) está aprendiendo a llevar una vida como princesa. Sin embargo, tras graduarse de la universidad las cosas se complican pues debe dar el siguiente paso para convertirse en reina, lo cual implica casarse. Nicholas Devereaux (Chris Pine) es uno de sus principales pretendientes, aunque está más interesado en la corona que en Mia. ¿Por qué ver esta cinta para apreciar tu soltería? Por el simple hecho de que muestra a una protagonista que no necesita de una pareja para ser fuerte y hacer lo que tiene que hacer.

Legally Blonde (2001)

Elle Woods (Reese Witherspoon) lo tiene todo sin embargo, su meta única es ser la señora Warner Huntington III. Sin embargo cuando su “falta de preparación e intelecto” por ser “demasiado rubia” impide la unión con su novio, busca la forma de entrar a Harvard para graduarse como abogada.

La razón por la que esta película es perfecta para apreciar tu soltería es que Elle se da cuenta de que brilla más estando por su cuenta, además de que su novio era en realidad un patán.