“El día más ridículo del año”: a Kate del Castillo no le gusta San Valentín y desata debate en redes

San Valentín tiene aficionados y detractores, entre ellos, Kate del Castillo, quien utilizó sus redes sociales para considerarlo el día más “ridículo”.

Estas declaraciones no cayeron bien en los internautas, quienes la tildaron de “resentida” y por esta razón, no es capaz de apreciar los gestos románticos que abundan cada 14 de febrero.

Kate del Castillo ataca San Valentín y le llueven las críticas

A la par que muchas personas estaban ilusionadas y festejando San Valentín, la actriz Kate del Castillo publicó un reel en su cuenta de Instagram donde expresó que “nadie me pidió mi opinión, pero siento que hoy es el día más ridículo del año. O sea, el día de San Valentín, qué es eso, que todo el mundo tenga que decirse cositas, vestirse de rojo y rosita. Es el consumismo tan tonto”.

Ahí no quedó todo porque agregó que “no me parece bien, qué padre la amistad, eso sí está muy bien”, hablando todo el rato con cara de desagrado, lo que causó rechazo en sus más de 10 millones de seguidores.

“Yo sé que nadie me pidió mi opinión pero te dejaron muy amargada Luis García y Sean Penn”, “Ay mija, cuánto daño te han echo, deja que todo el mundo piense como quiera”, “Todo por que a ella no le llevan flores ni chocolate”, “El mundo ya tiene bastantes miserias para criticar que festejemos un día al año el AMOR”, “Pues no lo festejes y ya”, “La Grinch de San Valentín”; fueron parte de los comentarios que recibió.

A muchos les sorprendió esta actitudes de Kate del Castillo pues la famosa se ha declarado muy enamorada en el pasado de su novio, Edgar Bahena, con quien ya suma dos años de relación.

“Por primera vez me siento que soy yo cien por ciento, que estoy con alguien que quiere estar conmigo y yo estoy con él porque quiero estar con él. Todo fluye, todo es fácil. Si es para toda la vida qué increíble, ya no estoy esperando más”, declaró sobre él tiempo atrás, conforme con People.