El príncipe Harry “no quería estar en la misma habitación” que la reina Camilla

El príncipe Harry viajó hasta Reino Unido para entablar una conversación cara a cara con su padre tras el anuncio de su cáncer. Pero, según informes, se dice que el duque de Sussex no quería estar en la misma habitación que la reina cuando hablaba el rey Carlos III.

Camilla y Harry nunca han tenido una buena relación

Según The Telegraph, la amiga de Camilla y periodista británica Petronella Wyatt, dijo: “Harry, según he oído, prefería no estar en la misma habitación con su madrastra cuando habló con el Rey sobre su diagnóstico de cáncer”.

Recordemos que el rey Carlos, luego de una operación de próstata, fue diagnosticado con cáncer. Tras el anuncio de la enfermedad de su padre, el príncipe Harry voló desde California hasta Londres para ver al rey durante 30 minutos.

El rey Carlos III y la reina Camilla llegan a la Clarence House de Londres, el martes 13 de febrero de 2024, tras pasar una semana en Sandringham, Norfolk, tras el anuncio de que el rey Carlos III tiene cáncer. (Jordan Pettitt/PA via AP) AP (Jordan Pettitt/AP)

El príncipe catalogó de “peligrosa” y “villana” a Camilla

Aunque el príncipe y el rey se encuentran distanciados, no es secreto que Harry y Camilla no tienen una estrecha relación, luego de que el príncipe escribiera en sus memorias Spare “que su madrastra estaba filtrando historias sobre la Familia Real a los medios para reforzar su imagen”, reseña Daily Mail.

También aseguró que es “peligrosa” y “villana” y que ella lo había “sacrificado” para mejorar su reputación.

El duque de Sussex no solo ha estado distanciado de su padre, sino de su hermano, el príncipe William, desde que dejó la vida real.

Ejemplares del libro del príncipe Enrique "Spare" en una librería en Berlín, Alemania, el martes 10 de enero de 2023. El libro del príncipe Enrique “Spare” (“Spare: En la sombra”) vendió más de 3,2 millones de ejemplares en mercados de habla AP (Michael Sohn/AP)

¿Por qué el príncipe Harry solo vio al rey 30 minutos?

“Durante su reunión, el Rey solo vio a Harry durante media hora para mantener bajos sus niveles de estrés, según el experto real Robert Jobson”, añade el portal web inglés.

Jobson le dijo a The Sun que la breve visita de Harry se debe a que “no quieres que le suba la presión arterial. El Rey no se encuentra muy bien, sea cual sea el tipo de cáncer que tenga, está en tratamiento. Lo mejor para él es la calma. Después del beso y abrazo inicial, te amo papá, espero que te mejores pronto, ¿qué problemas van a surgir? Cosas que harán que te suba la presión sanguínea”.