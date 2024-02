Dakota Johnson conquista la CDMX como la poderosa protagonista de ‘Madame Web’

Dakota Johnson se ha convertido en el verdadero “imperio romano” de todos tras su paso por el mundo con la gira promocional de Madame Web, la cual ya se ha estrenado en cines. Con su belleza, carisma y brutal honestidad, la actriz ha dejado claro quién manda en las alfombras rojas.

En su paso por la red carpet en la Ciudad de México este 13 de febrero, Dakota dejó a los asistentes boquiabiertos al llegar ataviada con un vestido largo rojo de la firma Tom Ford con un ajuste perfecto y escote pronunciado en V el cual destacó con un precioso collar de diamantes, justo a tiempo para celebrar San Valentín con sus fans.

Junto a ella desfilaron la directora S.J. Clarkson (famosa por haber dirigido episodios de series como Dexter y Orange is the New Black), así como el actor mexicano Jose María Yazbek, quien juega un papel clave en la cinta.

Dakota Johnson Así se vivió la red carpet de Madame Web en la Ciudad de México (Sony Pictures)

“Hola, gracias por estar aquí, lo siento por mi español, es terrible”, se disculpó Johnson ante la audiencia de invitados, fans y periodistas que vieron un día antes del estreno nacional la cinta. Estoy tan feliz por estar aquí esta noche. Tengo mucho amor para la Ciudad de México. Disfruten la película, espero que les guste”, dijo la actriz en español.

¿Vale la pena ver ‘Madame Web’? Aquí te damos nuestra opinión

“Su red los conecta todos”, es la premisa con la que Sony Pictures le ha dado la bienvenida a Dakota Johnson como la nueva protagonista de la franquicia de Spider-Man. Madame Web no es ninguna extraña en el universo del asombroso Hombre Araña pero ciertamente es un personaje poco explorado y al que nunca se le había dado gran importancia.

Quizá ésta es una película que nadie pidió (o que nadie pensó podría existir) sin embargo, todos amamos ver historias de origen y ésta tiene una propuesta interesante al presentarnos a Madame Web como una mujer joven en lugar de una anciana ciega y paralítica con habilidades psíquicas extraordinarias.

Madame Web Dakota Johnson lidera la nueva cinta del universo de Spider-Man con un giro lleno de girl power (Sony Pictures)

Dakota es la encargada de dar vida a Cassie Webb, una paramédica que trabaja en la ciudad de Nueva York y que tras un accidente, se desatan dichos poderes psíquicos que incluyen telepatía, clarividencia y la capacidad de percibir el universo.

Por supuesto, como todo protagonista de una historia de superhéroes, Cassie vive en una constante lucha con su infeliz pasado ya que fue abandonada por su madre al nacer. El descubrimiento de sus poderes la llevará a encontrarse con Julia (Sydney Sweeney), Mattie (Celeste O’Connor) y Anya (Isabela Merced), tres adolescentes que son perseguidas por un extraño sujeto llamado Ezequiel (Tahar Rahim) que quiere acabar con ellas porque aparentemente están destinadas a matarlo.

Mientras Cassie logra entender y controlar sus visiones, la cinta se mueve entre dejavus y en una trama que por momentos podría sentirse forzada y hasta predecible pero que entretiene. Para muchos ha sido decepcionante que no cumple con lo prometido respecto a conectar con alguna de las versiones establecidas del héroe estrella de Sony-Marvel aunque sí presenta personajes relacionados con Spider-Man, incluido Adam Scott como un joven tío Ben y su hermana embarazada y madre de Peter Parker, Mary Parker (interpretada por Emma Roberts).

Madame Web Dakota Johnson lidera la nueva cinta del universo de Spider-Man con un giro lleno de girl power (Sony Pictures)

Por otro lado, cuenta con personajes potencialmente interesantes como las tres adolescentes que protege Madame Web y que crecerán hasta convertirse en una versión de Spider-Woman.

“Lo que más me gusta de Madame Web es que es una mujer joven y que sus superpoderes están en la mente. No es una fuerza física lo que ella tiene, su mente es la poderosa. Es una persona normal en el mundo que conoce a estas chicas y les enseña a abrazar su propio poder. Es una película de superhéroes con un enfoque feminista. Trata sobre mujeres que se apoyan unas a otras”, dijo Dakota Johnson durante su paso por la Ciudad de México para promocionar la cinta.

Madame Web es diferente a otras películas de superhéroes y eso hay que tenerlo claro desde el principio.

Madame Web Dakota Johnson lidera la nueva cinta del universo de Spider-Man con un giro lleno de girl power (Sony Pictures)

Toda cinta de origen corre el riesgo de ser odiada por los fanáticos de los cómics y de estas franquicias en general sin embargo, el hecho de que Madame Web esté dirigida por mujeres (empezando por la directora S.J. Clarkson) la distingue de otras películas de Marvel y la posiciona como un punto de inflexión en el género de superhéroes.

Puede que no haya sido la mejor forma de aterrizar una historia con personajes con potencial en el universo del arácnido pero decir que fue horrible o la peor película de los últimos años es tremendamente dramático. Es innegable que Dakota Johnson es encantadora y que la brutal honestidad con la que ha manejado las críticas le da un gran impulso a su presencia en la cinta. Asimismo, hay una gran química con Sydney Sweeney (que por sí sola ya es una de las consentidas del público) Isabela Merced y Celeste O’Connor que hace que uno quiera más de ellas. Por supuesto que necesitamos que más mujeres estén al frente.