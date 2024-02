“Se dañó este matrimonio”: Camilo expresó que su relación con Evaluna “es una mentira”

Este miércoles se celebra el Día de San Valentín y los artistas Camilo Echeverry y Evaluna Montaner participaron en una dinámica muy divertida de pareja para la revista GQ de España, donde dejaron ver la gran química que los une y que les ha dado dos hijos, Índigo y el bebé que viene en camino. Se trató de una serie de preguntas para saber qué tanto se conocen.

El video divulgado la semana pasada captó la esencia de la pareja, que entre broma y broma contaron un poco de su vida y personalidad. Al inicio, Camilo afirmó que con esto demostraría que Evaluna “sabe todo de mí y que yo no sé más o menos nada”.

Él fue el primero en iniciar la ronda de preguntas, al consultarle sobre la cantidad total de tatuajes que tiene. Ella se quedó pensando y entre risas expresó: “Puedo tardarme años ahorita mismo pensando en cada uno. ¡No marisco... qué, ¿40?! Pero, Evaluna falló, pues Camilo aseveró que tiene cerca de 50.

Por lo que la cantante, no dudó en responderle: “Pero tampoco estuve tan mal”. Muerto de la risa, el artista colombiano le contestó: “Por 10 tatuajes. Te equivocaste, regálame una que te equivoques, tú me conoces a mí más que yo mismo”. En la dinámica, los seguidores supieron que a Camilo le encantan hacer muchas cosas en sus días libres y eso significa: pintar, bordar, leer, ver la serie Grey’s Anatomy, practicar Jiu Jitsu, y conservar sus bonsáis.

“Lo que hace un macho de verdad: saber bordar y cuidar de sus bonsáis”, replicó el intérprete de “Tutu”. Pero, la sesión tomó mucho más color y gracia cuando Camilo le preguntó cuál fue su primer empleo.

La única hija de Ricardo Montaner, volvió a fallar, ya que afirmó que él fue vendedor, por lo que la reacción de Camilo fue bastante chistosa ante la situación: “No me conoces, no me amas, no nada de mí, somos una mentira, entonces”, para luego decirle que su primer trabajo fue cuando era un niño al desempeñarse como asistente apícola de su padre.

Una tras otra, Evaluna, de 26 años, perdía. Y una de esas veces fue cuando le preguntó si sabía cuál es su objeto favorito de la casa. Ella sostuvo con mucha seguridad que era la máquina de café, pero él aseveró que una vez más no acertó, pero que le daría una nueva oportunidad. Ella, tratando de buscar pistas le dijo que si era algo que le había regalado, por lo que el colombiano soltó la carcajada.

“No, ¡uuuuuuuy se dañó este matrimonio!”, para luego contar que se trató de un carrito pintado de cebra que le regaló su papá. La pareja se llevó los aplausos de la audiencia, pues les encantó la complicidad y química que hay entre ambos y, aunque Evaluna no acertó muchas respuestas y él casi todas, Echeverry enamoró al decir que Evaluna es lo que más le hace reír: “Yo me río contigo Evaluna, 24/7, contigo, de mí, de ti, de nosotros”.