Las redes se inundan de los mejores memes tras confirmarse la ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole

Duró menos de lo que canta un gallo, pero mientras se mantuvo acaparó una intensa atención de los medios de comunicación. Por lo tanto, era de esperarse que el truene entre Nicki Nicole y Peso Pluma, iba a generar toda una revolución en las redes sociales. Más aún en la estrepitosa forma en que se dio.

Peso Pluma fue captado tomado de la mano de una mujer, tras los festejos del Super Bowl y Nicki Nicole, al ver estas imágenes, decidió terminar con la relación.

Lo más insólito del caso es que toda esta escena explota un martes 13 de febrero, día relacionado a la mala suerte. Y para completar ocurre en la víspera de San Valentín o Día de los Enamorados, lo que le inyecta aún mayor polémica a la situación.

También te puede interesar: ¿Aún hay esperanza? Peso Pluma mantiene un tierno posteo de Instagram tras ser eliminado de las redes por Nicki Nicole

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, dijo Nicki Nicole en una historia de Instagram.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, cerró con su breve mensaje.

Peso Pluma, hasta ahora, no se ha pronunciado en sus redes sociales.

Quienes sí hablaron fueron los ingeniosos usuarios de las redes sociales, que no perdieron tiempo para inundar las plataformas digitales con memes que hacen referencia al final de la relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma.

Memes Peso Pluma y Nicki Nicole

Memes Peso Pluma y Nicki Nicole

Peso pluma aplico la vieja técnica ancestral de cortar antes del 14 de Febrero para no regalarle nada a Nicki Nicole y volver el 15 de febrero pic.twitter.com/EZDqIkIFAp — CiertopeloGAME (@elciertopelo) February 13, 2024

Nicki Nicole enterándose por redes sociales de la infidelidad de Peso Pluma. pic.twitter.com/0CkIG5wgV6 — Felipe Romero (@Dfeliperomero) February 13, 2024

Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole.

Trueno, hola perdida: pic.twitter.com/JjhNGHoXmz — Walter 🇦🇷 (@juanpedro1950) February 13, 2024

Amada morra, debo dejarte.

¿Por qué? No puedo decirlo.

¿Dónde iré? No puedes saberlo.

¿Cómo llegaré? Ah... Yo creo que en mi Lambo.



Pero puedo decirte algo: cada vez que rompa una Dompe, susurrará tu nombre: Nicki Nicole



Con mi amor para toda la eternidad: Tu compa Peso Pluma pic.twitter.com/mHgqP2uboD — Simpsonito (@SoySimpsonito) February 13, 2024

yo cuando me enteré que Peso Pluma le fue infiel a la diosa de Nicki Nicole. todos iguales ⚰️🤠 pic.twitter.com/231ziGdnlU — la vale🫀 (@_valeriagandara) February 13, 2024