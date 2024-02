Usher divide opiniones con el show del medio tiempo en el Super Bowl LVIII

Usher celebró 30 años de carrera en uno de los escenarios más importantes del deporte mundial, luego de que se presentó en el show del medio tiempo del Super Bowl LVIII.

Aunque tuvo varios invitados, el cantante estadounidense no dejó un grato sabor de boca y las redes sociales se volcaron en su contra por su participación.

Usher dividió opiniones en redes sociales

Alicia Keys apareció en la escena para acompañarlo e interpretaron la melodía “My Boo”. Con un vestido rojo, de la marca Dolce Gabbana, la cantante fue ovacionada por los seguidores de la NFL.

Usher se ha pasado media actuación de Super Bowl con un guante y sacando a relucir los pasos de baile más míticos de Michael Jackson. Un bonito homenaje a su mayor inspiración. Grande, Usher!! 👏🏻 pic.twitter.com/DuBk4zEPm1 — Pablo Rodríguez Lago (@fei_rock) February 12, 2024

Sin embargo, la participación de uno de los máximos representantes del R&B se quedó corta, así lo externaron diferentes fanáticos en redes sociales, aunque hubo quienes lo defendieron y consideraron que fue un buen show.

El cantante se presentó con un show de 13 minutos

En un lapso de 13 minutos, Usher interpretó ‘Love in This Club’, ‘U Remind Me’, ‘Don’t Look Down’, ‘OMG’, ‘My Boo’, ‘Yeah’, ‘DJ Got Us Fallin’ In Love’, ‘Somebody to Love’, entre otras.

La categoría es mujeres y las ganadoras son HER y Alicia Keys que se cargaron el medio tiempo de Usher en el super bowl pic.twitter.com/0s40y3GlxV pic.twitter.com/6AO0rpSbwz — alexa 🎻 (@heycutelouie) February 12, 2024

Alicia no fue la única que acompañó a su amigo en el show, pues también se sumaron Ludacris y Lil Jon, con quienes cantó “Yeah!”.

La escenografía y show de luces fue de lo más destacado, pues el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, lució espectacular, dejando en claro que es uno de los estadios más imponentes de la actualidad en la NFL.