Tekashi presume cómo se divierte con Cattleya pero lo tunden por este detalle

Yailin, la más viral y Tekashi 6ix9ine se han convertido en una de las parejas del momento y no precisamente por sus muestras de amor, sino por las polémicas que han protagonizado desde el inicio de su romance, como las peleas con Anuel y las denuncias entre ellos mismos de violencia las cuales los ha llevado a ambos ha pisar la cárcel.

Pese a los escándalos y diferencias ellos han decidido retomar su relación mientras acuden a terapia para superar los dramas que los empañan, según ha revelado la cantante.

Ahora ha sido el rapero quien se ha encargado de presumir su buena relación con Cattleya la hija que Yailin comparte con Anuel AA y por quien pelea por la manutención y custodia.

Tekashi aparece jugando con hija de Yailin pero lo tunden por este detalle

“Yo lo quiero mucho, él me ama a mí. Él es un niño, en su corazón es un niño. Él es bien inteligente, es creativo. Somos la misma persona, sus gestos yo lo hago. Es como verme en un hombre. Nosotros relajamos mucho”, dijo Yailin sobre su romance con 6ix9ine.

A través de las redes sociales ha aparecido un video el cual aprece haber sido grabado por Yailin y se puede ver a Daniel Hernández, verdadero nombre del cantante, acompañando a la pequeña mientras se divierte en un caballito de juguete y luego ambos aparecen juntos saltando en una cama elástica.

Aunque la pequeña aparece sonriendo y disfrutando el momento, hay quienes han criticado que el famoso haya subido al saltar con zapatos y que lo haya hecho de manera brusca pese a que Cattleya apenas alcanza los seis meses de vida.

Incluso hay quienes han ido más allá al asegurar que solo busca hacer enfadas a Anuel al mostrarse compartiendo con la niña, a diferencia del reguetonero quien al aparecer ha estado peleando para poder verla.

“Parece que el juega con la niña muy brusco”, “tiene solo seis meses debería tener más cuidado”, “Que coja su labor de padre primero lo que quieren limpiar su imagen”, “Eso es para molestar a unos de sus enemigos. Porque no siempre tu terminas con la mujer de tu ex amigo. Porque no cria a los suyos?”, “Atendiendo a la hija del enemigo”, han sido algunos comentarios.