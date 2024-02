¡Frente al público! Lucero deja en la calle a Mijares y le dice: Manuelito “no me supiste valorar”

Aunque los cantantes Lucero y Manuel Mijares llevan más de una década divorciados, el público siempre estará expectante en cada presentación de la expareja como lo que ocurrió en pleno concierto celebrado en Phoenix, Estados Unidos a propósito del tour “Hasta que se Nos Hizo” cuando “La Novia de América” no dejo pasar la oportunidad y le reclamo a su ex esposo que no la supo valorar.

Vale destacar que la reacción de Lucero ocurrió a propósito de un previo comentario del interprete de " Se nos murió el amor” al decirle que “tuvo la dicha” de estar casada con él, lo que causó risas y ovaciones entre los asistentes.

“Me vas a condenar Manuelito. Yo que te trataba tan bonito, no me supiste valorar. No la verdad, puras mentadas...” le replicó Lucero.

Cuando tuvo la dicha de estar casada conmigo😌☝🏻☝🏻



Y Lucero "nooo la verdad, puras mentadas" JSJAJAKAAJ

Los quiero tanto pic.twitter.com/zRc29dxekN — nat💜ex natza (@littlenavarrita) February 11, 2024

Está no es la primera vez que los famosos cantantes quienes usualmente se presentan en dúo hacen algunos comentarios referentes a lo que vivieron cuando eran esposos, unión que duró 14 años, procreando a dos hijos ; José Manuel y Lucerito, dejando claro del término amistoso de como quedaron y así lo han dejado ver en reiteradas ocasiones.

Aunque el concierto siguió su curso esta no fue la única escena que conmovió al público, cuando Manuel interpretaba “Amante bandido”, la protagonista de “El gallo de oro” corrió rápidamente y lo sorprendió con un beso en la mejilla,

“La traigo muerta”, dijo Mijares, en tono de broma.

Como era de esperarse las especulaciones sobre una posible relación entre ambos no se hicieron esperar, sobre todo porque se sabe que desde hace muchos meses Manuel Mijares terminó su relación con la empresaria mexicana Pita de La Vega , accionista principal del consorcio Grupo de la Vega, la cual posee tiendas de conveniencia Del Río, los hipermercados Superette y las gasolineras Arco.

"Día Nacional del Estado de Qatar". Lupita de la Vega, Manuel Mijares, Mohammed Alkuwari quien es embajador de Qatar en México. / Foto: Alejandra Mejía.

También cobra fuerza el hecho de que Lucero y su novio, el también empresario Michelle Kuri decidieron “poner una pausa” a su relación que duró 10 años. “De común acuerdo, en paz y de la mano, hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea } sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos”, rezaba en un texto que ambos publicaron en sus redes sociales.

Lucero / Michael Kuri Ex de la cantante la habría olvidado. (Instagram: (@luceromexico))