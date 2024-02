El desplante de Bad Bunny a Peso Pluma por el que lo tunden en redes

Una constelación de “estrellas” del espectáculo se reunieron ayer domingo 11 de febrero en el estadio Allegiant Stadium, en nevada, Estados Unidos, para ver la edición 58 del Super Bowl. Los Chiefs, de Kansas City, y los 49ers, de San Francisco, se enfrentaron en la final del partido de NFL, en donde los Chiefs se llevaron la victoria.

El “super tazón”, como también se le conoce en Latinoamérica” es uno de los eventos deportivos que congrega a la mayor cantidad celebridades. Este año asistieron famosos como las hermanas Kardashian. Gwen Stefani, Henry Cavill, Gordom Ramsay, Tony Parker, Jay-Z, Minka Kelly,Jon Hamm, Elon Musk, Justin y Hailey Bieber, Russell Wilson y Ciara, Paul McCartney, y por supuesto Bad Bunny y Peso Pluma.

Fue Doble P quien se acercó hasta el cantante urbano para saludarlo, sim embargo, los presentes notaron que el boricua no le tendió la mano, ni sonrió, por lo que muchos recordaron que, a finales de enero, el artista mexicano lo insultó durante un concierto. “Somos los primeros que han puesto un corrido en el top 1, superando al pende** de Bad Bunny. ¿Por qué? Por qué los mexicanos somos la pu** ver**, viejo”, expresó Peso Pluma.

estarán hablando de una posible colaboración 🤭

Peso Pluma junto a Bad Bunny pic.twitter.com/qGp5xfhTQx — dalma0 (@dalma0512196) February 12, 2024

Sin embargo, luego se disculpó de una historia en Instagram: “Unas sinceras disculpas si ofendí, no lo quise decir de esa manera y obviamente no estaba en condiciones de decir nada. Estaba exaltado y no escogí las palabras correctas para expresar lo que quería decir. Yo lo escucho todo el día (a Bad Bunny), no mam...”, escribió el cantante de 23 años.

Ahora, en el Super Bowl, y después de ese momento incómodo, los dos superaron lo ocurrido y los captaron compartiendo amenamente de una charla e, incluso, afirmaron que conversaban sobre una posible colaboración. Aunque algunos internautas “rogaron a Dios” para que no sea posible.

En octubre del año pasado, Doble P, contó en los premios Billboard de la Música Latina que desea trabajar con Bad Bunny cuando fue consultado sobre con quién le gustaría hacer una colaboración: “Benito 100%. Es una persona super buena que tuve la oportunidad de conocer en Coachella”, dijo el cantante mexicano. “Creo que pueden salir muchas cosas buenas en una colaboración entre él y yo”, agregó. En esa gala, el artista urbano saludó efusivamente al mexicano.

El pasado 26 de enero, Peso Pluma y Christian Nodal rompieron el internet con el tema “La intención”, corrido bélico, pero letra romántica en su totalidad, algo que sorprendió gratamente porque el cantante de “Ella baila sola” ha sido duramente criticado por el contenido de sus creaciones. Incluso, estuvo a punto de ser vetado del Festival de Viña del Mar. En dos meses, Peso Pluma se volverá a presentar en el Coachella 2024, junto a Lana del Rey.