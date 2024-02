Kylie Jenner impone nueva tendencia con el ‘mom cut’ ideal para estilizar el cabello corto

Kylie Jenner nunca defrauda cuando de estilizar su cabello se trata y siempre deja claro quién es la reina de las tendencias de cortes. Y es que ahora la empresaria debutó con una dramática transformación de cabello que aparentemente se inspiró en la icónica cabellera de su madre, Kris Jenner.

“Kris Jenner está temblando”, escribó Kylie en la descripción de una de las imágenes, a lo que la propia Kris le contestó en broma que no le llega ni a los talones.

Kylie Jenner La empresaria sorprendió con un nuevo corte de cabello (Instagram)

Aunque por supuesto sabemos que este nuevo corte de Kylie es simplemente perfecto, especialmente para aquellas a las que les gusta llevar el cabello corto y quieren estilizarlo mejor. De hecho, algunos internautas comentaron que estaban buscando inspiración para un nuevo corte y otros se emocionaron al ver que tenían un estilo similar.

En la instantánea, la magnate de la belleza diseñó su nuevo mom cut con rizos despeinados que caían sobre su rostro y se enroscaban en la nuca, lo que ayudó a afinar (más) sus facciones. Jenner compartió otra foto mientras modelaba una falda negra de talle bajo con un top corto con volantes a juego.

Kylie Jenner La empresaria sorprendió con un nuevo corte de cabello (Instagram)

No está claro si Kylie realmente cortó su larga melena o si el estilo corto es el resultado de una muy buena peluca. De cualquier manera, ya está inspirando a las amantes de los cambios de look y de las melenas cortas a pedir este corte en la estética. La dueña de Kylie Cosmetics no teme experimentar con sus looks, pasando incluso por el rubio platino y apenas el mes pasado, un rosa chicle que llegó a ser comparado con el estilo de Karol G.

Cómo estilizar tu cabello con el mom cut de Kylie Jenner

El corte de pelo de duendecillo (pixie haircut) tiene muchas variantes y el mom cut es una de ellas. Este podría ser actualmente el estilo más en tendencia entre las estrellas de Hollywood por el poder que tiene de transformar tu imagen. Contrario a lo que muchas pensaría, el pixie no tiene que se al raz de la nuca, sino que puede sobresalir con mayor volúmen y unos rizos.

Este corte puede ser extremadamente femenino al crear textura alrededor de la línea del cabello (flequillo, patillas, nuca). Para cabello más liso, se puede usar un secador con boquilla concentradora y un cepillo plano para secar el cabello en diferentes direcciones para crear volumen y textura.

Kris Jenner Kylie Jenner replicó el corte de cabello de su madre con gran estilo (Instagram)

El corte de Kylie es ideal para personas con cabello grueso y rizado ya que elpeso del grosor ayuda a lograr un estilo multidimensional que luce súper saludable y lleno de textura.

Esto debes tomar en cuenta para elegir el mejor ‘mom cut’

Un corte como el de Kylie y Kris puede hacer maravillas en cabello fino y fino al agregar un aumento de volumen. La clave es elegir un estilo con capas y textura, que dé la ilusión de un cabello más grueso. Opta por un corte con una longitud más larga en la parte superior para mayor versatilidad; esto te permite crear varios looks utilizando diferentes técnicas de peinado.

Al peinar a tu cabello, utiliza productos que realcen el volumen y le den algo de elevación a las raíces. Las espumas voluminizadoras y los aerosoles texturizantes secos son opciones ideales, ya que no apelmazan el cabello. Recuerda tener en cuenta la cantidad de producto que estás usando: demasiado puede hacer que el cabello fino luzca grasoso o aplanado.