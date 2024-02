¿Ya cumplió Luis Miguel? Destapan los planes que Aracely Arámbula tendría con el dinero de la manutención

Desde hace varios años, Aracely Arámbula sostiene un pleito legal con Luis Miguel por la supuesta falta del pago de la manutención de sus hijos Daniel y Miguel. Fue hace unos meses que ‘La Chule’ soltó un bombazo al señalar sin miedo a ‘El Sol’ como un deudor alimentario, aseverando que, hasta ese momento, los menores seguían sin recibir apoyo económico. Asimismo lo acusó directamente de no convivir con ellos y que nisiquiera los ha llamado o invitado a sus conciertos por América Latina como lo ha hecho con otras personas.

Ahora, la revista TVyNovelas ha afirmado que la actriz ya cobró los cheques depositados por el cantante en bienestar de sus hijos, aunque todo ha sido a través de sus abogados sin que él haga acto de presencia.

Aracely Arámbula La cantante sigue luchando para que Luis Miguel responda por sus hijos (Instagram: @aracelyarambula)

Aracely Arámbula ya tendría el dinero de sus hijos y esto haría con él

Cabe mencionar que, en días pasados, Guillermo Pous el defensor legal de Arámbula contó los planes que ésta tendría para el dinero de sus hijos. “Todo es a favor de los niños, lo que se busca es que todo esto vaya a la constitución de unos fideicomisos para su educación”, declaró al programa Sale el Sol. Eso sí, aseguró que el dinero aún no ha sido retirado.

Asimismo hizo énfasis en que Aracely y Luis Miguel seguirán negociando por lo menos hasta que sus hijos cumplan la mayoría de edad. Miguel nació el 1 de enero de 2007, por lo que actualmente tiene 17 años, mientras que su hermano Daniel nació el 18 de diciembre de 2018 por lo que ahora tiene 16 años.

Aracely Arámbula (Instagram)

De acuerdo con la información que ha circulado, el intérprete de Por debajo de la mesa habría depositado 25 millones de pesos para sus hijos luego de la demanda que interpuso Aracely Arámbula ante la Fiscalía General de la Ciudad de México.

“Son alrededor de 12,500 dólares al mes, es esta cantidad la que se depositó en el juzgado, no quiere decir que antes no existieran estos depósitos, incluso, se les entregó alrededor del doble de la cantidad a lo largo de los años; sin embargo, por estas cuestiones de la cuenta no se habían realizado los pagos. Hay demasiadas especulaciones respecto a los montos, de que si lo hizo de buena o mala fe, lo que sea, lo que sí les aclaró es que el dinero es el acordado más un año y medio por cada uno de los hijos”, expresó Pous al respecto.