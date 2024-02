Así ha sido la complicidad de Jennifer Garner y Mark Ruffalo desde ‘13 Going On 30′

La película 13 Going On 30 ha sido una de las comedias románticas más queridas de los últimos 20 años con justa razón. No sólo nos presentó una historia sobre la urgencia de crecer y los desafíos de la vida adulta con la que muchos nos sentimos identificados sino que también regaló momentos icónicos como la escena de baile de Thriller”, así como la cita “quiero tener 30, ser coqueta y próspera” y el colorido vestido Versace de la protagonista que todas queríamos. Sin embargo, lo que nos conquistó a todos fue la gran química en pantalla entre Matty de Mark Ruffalo y Jenna de Jennifer Garner.

Eso sí en 2014, durante un episodio de Watch What Happens Live de Andy Cohen, Ruffalo nos rompió el corazón al revelar que la amistad con Garner realmente no continuó después de estrenar la película en 2004. “Nos lo pasamos muy bien juntos, y creo que lo haríamos, pero entonces Ben [Affleck] entró en escena y ese fue el final”, explicó. Luego, Cohen respondió en broma: “Escuché que él no le permite tener amigos varones”, antes de aclarar: “¡Eso lo inventé!”. El presentador habría dicho esto en referencia a la relación que Garner tenían entonces con Ben Affleck

Jennifer Garner Los actores siguen siendo la pareja favorita de muchos (Instagram)

Fue hasta 2021 que volvimos a verlos juntos en un inesperado reencuentro por el aniversario de la cinta, con lo que dejaron claro que pese al distanciamiento, la química entre ambos siempre estuvo presente.

En 2022, cuando la cinta fue agregada al catálogo de Netflix, Jennifer Garner compartió una tierna fotografía en la que compara la escena final con Mark al final en 13 Going on 13 y cómo se veían al momento de la publicación. Cabe destacar que ambos volvieron a compartir créditos en The Adam Project (2022).

La estrella de Mark Ruffalo

Recientemente Mark Ruffalo fue inmortalizado con su propia estrella en el Hollywood Boulevard de Los Ángeles. El actor de 56 años, finalmente obtuvo su merecido reconocimiento en el Paseo de la Fama y como es protocolo, fue homenajeado con una ceremonia. En un emotivo discurso de aceptación, Ruffalo describió el momento como “una locura”. Recordó sus primeros días en la industria, cuando enfrentó numerosos desafíos e incluso vivía en su automóvil. “Hubo momentos en los que sentí que no tenía otro camino a seguir”, admitió.

Ruffalo también expresó su entusiasmo por su más reciente película, Poor Things y compartió su continuo deseo por evolucionar como actor desafiando expectativas y explorando nuevos territorios.

La química de Ruffalo y Garner es la “continuación” perfecta de “Matty y Jenna”

Jennifer Garner estuvo presente en la ceremonia de Ruffalo y tuvo la oportunidad de subirse al podio para ofrecer unas palabras de reconocimiento y aliento. Sin embargo, sin querer los actores dieron a los presentes y a los fans uno de los momentos más divertidos que dejó ver la gran amistad que mantienen.

Y es que al momento de querer iniciar su discurso, la actriz rompió sus lentes de lectura. Con una sonrisa, bromeó diciendo: “Por supuesto que sí”, mientras veía la pieza rota de sus lentes. La reacción de Mark fue ofrecerle los suyos y preguntar si eran del +2.00, lo que desató risas en Jennifer y en los asistentes. La actriz pudo continuar su emotivo discurso sin los lentes.

“¿Qué suerte tenemos de haber aparecido en una película en la que los niños todavía se disfrazan para Halloween?. Me pregunto si mis colegas Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Gwyneth [Paltrow], Keira Knightley... me pregunto si estarían de acuerdo en que Mark debe el éxito de esta comedia romántica al cabello desaliñado, la linda camisa suelta y suelta, los cuales se convirtieron en la norma para los chicos lindos en todas partes durante los próximos 20 años”, haciendo referencia a que todas ellas han compartido créditos con el actor.

Mientras el discuro de Garner fue muy aplaudido, en redes sociales los internautas expresaron su felicidad de verlos juntos después de tantos años y que la complicidad que demostraron era como ver a los mismísimos Jenna y Matty en lo que podría ser la continuación de 13 Going On 30.