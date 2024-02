¿Quién es quién en ‘Siempre el mismo día’? La serie romántica acaba de llegar a Netflix

A poco para la llegada del Día de San Valentín, Netflix estrenó este jueves 8 de febrero Siempre el mismo día, una serie limitada romántica que narra una historia de amor que florece en décadas.

La trama sigue a Emma Morley y Dexter Mayhew, un par de jóvenes que se conocen el día de su graduación de la universidad el 15 de julio de 1988. Al día siguiente, cada uno sigue su camino.

Sin embargo, esa fecha los seguirá reuniendo durante años. En cada capítulo, Dex y Em han envejecido un año. El día es el mismo, pero ambos van creciendo, distanciándose y reconciliándose.

Dex y Em en la serie 'Siempre el mismo día' | (Netflix © 2024)

El proyecto se basa en la exitosa novela del mismo nombre de David Nicholls. El libro se adaptó antes a una película, protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess, lanzada en el año 2011.

Ahora, regresa a las pantallas en esta serie británica de 14 episodios que promete enamorar a las audiencias este mes. No obstante, antes de verla, te contamos quién interpreta a quién en la ficción.

¿Quiénes son los actores de la serie Siempre el mismo día?

El elenco de Siempre el mismo día está encabezado por rostros frescos, aunque no nuevos en la actuación. A continuación, te presentamos a los actores de la emisión y los papeles que encarnan.

Ambika Mod es Emma

La talentosa actriz y comediante que ha actuado antes en proyectos como This Is Going to Hurt interpreta a Emma, una aplicada estudiante de inglés que quiere transformar su rincón del mundo.

Ambika Mod en la serie 'Siempre el mismo día' | (Netflix © 2024)

Leo Woodall es Dex

El galán conocido por su trabajo en The White Lotus y Vampire Academy se encarga de dar vida a Dex, un popular playboy de clase privilegiada, guapo y carismático que está al tanto de su atractivo.

Leo Woodall en la serie 'Siempre el mismo día' | (Netflix © 2024)

Essie Davis es Alison

La intérprete que hemos visto en Miss Fisher’s Murder Mysteries encarna a Alison, la madre de Dex, quien quiere que su hijo encuentre propósito y se alegra por su amistad con Emma.

Essie Davis en la serie 'Siempre el mismo día' | (Netflix © 2024)

Tim McInnerny es Stephen

El actor que ha destacado en proyectos como Notting Hill y Blackadder personifica a Stephen, el padre de Dex, un hombre que solo desea que su hijo alcance su máximo potencial en la vida.

Tim McInnerny en la serie 'Siempre el mismo día' | (Netflix © 2024)

Ámbar Grappy es Tilly

La estrella de Smothered, Wreck y The Baby se puso en los zapatos de Tilly, la amiga más cercana de Emma desde que se cruzaron en la Universidad de Edimburgo hasta que esta conoce a Dex.

Ámbar Grappy en la serie 'Siempre el mismo día' | (Netflix © 2024)

Jonny Weldon es Ian

El histrión de The Holden Girls: Mandy & Myrtle se metió en la piel de Ian, un aspirante a comediante que se enamora de Emma mientras trabajan en un restaurante mexicano en Londres.

Jonny Weldon en la serie 'Siempre el mismo día' | (Netflix © 2024)

Eleanor Tomlinson es Sylvie

La artista que ha actuado en tramas como The White Queen trae a la vida a Sylvie, una joven proveniente de familia aristocrática que se convierte en la novia más seria de Dex en su adultez.

Eleanor Tomlinson en la serie 'Siempre el mismo día' | (Netflix © 2024)

Joely Richardson es Helen

La luminaria que hemos visto en The Sandman o Lady Chatterley’s Lover actúa en esta serie como Helen, la madre de Sylvie, quien tiene un carácter muy competitivo al igual que el resto de su familia.

Joely Richardson en la serie 'Siempre el mismo día' | (Netflix © 2024)

Toby Stephens es Lionel

El actor de producciones como Jane Eyre, Die Another Day y Lost in Space interpreta a Lionel, el padre de Sylvie, un hombre nacido en una familia muy adinerada y de ideales antiguos.