Mientras Galilea vive su mejor momento en pareja, enfrenta estas dificultades con su hijo

Galilea Montijo podrá estar muy enamorada, viajando y viviendo su mejor momento al lado de su novio Isaac Moreno sin embargo, recientemente confesó que en casa está atravesando dificultades con su hijo Mateo, quien está por cumplir 12 años.

Mateo es fruto de su relación con Fernando Reina y aunque desde el divorcio han llegado a los mejores acuerdos para su beneficio, está llegando a una etapa a la que muchas mamás temen.

Durante una emisión del programa Netas Divinas que las presentadoras compartieron algunas anécdotas con un especialista sobre el tema de poner límites y las relaciones de padres e hijos. Fue entonces cuando Paola Rojas reveló que había estado teniendo conflictos con su hijo porque le había pedido que no asistiera a sus entrenamientos, algo que le resonó a Galilea.

Galilea Montijo La conductora abrió su corazón respecto a la relación que tiene con su hijo (Instagram)

“Es un poco más complejo, porque hay factores de sobra por los cuales podrían hacerle bullying a mi hijo, pero él me pide que, por favor, no vaya. Al principio me lo hacía de maneras muy sutiles y con lo que le alcanzaba de creatividad, que es mucha, pero evitaba que yo fuera a sus entrenamientos o a sus partidos de futbol, hasta que un día lo hablamos y me pidió que, por favor, no fuera, lo molestan mucho”, dijo la periodista, a lo que Galilea respondió que era una situación horrible.

“Es horrible que te callen. A mí me pasa con Mateo en el futbol. Me dice: ‘Mamá, no grites’”. Rojas continuó la conversación señalando que una como mamá quiere ver eso que tanto le apasiona a sus hijos por lo que el que pidan que una se aleje, es doloroso.

Galilea Montijo La conductora abrió su corazón respecto a la relación que tiene con su hijo (Instagram)

Montijo no pudo evitar conmoverse y entre lágrimas afirmó que le duele esa situación con su hijo y que ha sido todo un reto enfrentar esta etapa pero que ha tenido que ir aprendiendo a poner sus límites. “Me dicen en terapia también: ‘No te pongas al nivel de la consciencia de un niño, porque tú como mamá tratas de entender, ¿por qué me habla así?, ¿por qué me contesta así?, si sabe que para mí es lo más importante, pero es imposible ponerse al nivel de la decisión del niño”, explicó la también conductora de Hoy.

¿Por qué los niños se avergüenzan de mamá?

Es un momento temido para toda mamá cuando su hijo ya no recibe con agrado los abrazos, los besos o los “te amo”. Es algo que suele suceder a los 10 años o a los 16. ¿Las buenas noticias? Normalmente no hay nada de qué preocuparse.

De acuerdo con los especialistas, es una etapa de desarrollo normal que tiene mucho más que ver con la edad a la que los jóvenes deciden identificarse más estrechamente con su grupo de pares, es decir, que buscan encajar en sociedad.

¿Qué hacer entonces? Darles espacio para hablar y aprender a escucharlos, establecer límites, comunicarse y seguir mostrando amor son los tres pilares para sobrellevar esta etapa y no dejar de hacer planes juntos, siempre respetando al otro.