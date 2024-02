“El que calla otorga”: Marcela Mistral confirma distanciamiento con Poncho de Nigris

Desde hace algunos días, usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre el supuesto distanciamiento entre Poncho de Nigris y Marcela Mistral; como parte de todos los comentarios que surgieron, la presentadora de televisión rompió el silencio.

Los señalamientos sobre una supuesta separación comenzaron tras la publicación de un video de YouTube, el cual mostró a la pareja en medio de una conversación sobre el futuro en su matrimonio, no obstante, muchos de sus seguidores destacaron que se notaba incomodidad en Marcela por los comentarios de Poncho.

Poncho De Nigris y Marcela Mistral Poncho De Nigris y Marcela Mistral (Instagram: @musamistral / @ponchodenigris)

Marcela Mistral confirma distanciamiento con Poncho de Nigris

En medio de los rumores sobre una crisis en su separación, Marcela Mistral compartió una publicación para aclarar los comentarios, respondiendo de manera cómica sobre el supuesto distanciamiento que notaron sus seguidores.

“La verdad no creí que fuera necesario subir esta publicación, pero el que calla, otorga. Confirmo que estemos separados mi esposo Poncho de Nigris y yo, pero solo por unos 28 días más a 923 km de distancia dice Google Maps. Y como aquí no estamos para andar otorgado nada. Pues no nos callamos, México me dueles, así fueran para otras cosas”, compartió en una publicación de Facebook.

La creadora de contenido hizo evidente el sarcasmo con el que abordó el tema, comentando de manera indirecta que su comportamiento frente a las cámaras no es evidencia de su relación en pareja.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral Instagram: @ponchodenigris

Por su parte, Poncho de Nigris ha intentado abordar el tema de forma polémica, con el objetivo de aumentar su popularidad en redes sociales, no obstante, de manera indirecta logró apagar los rumores de una separación.