¿Jacob Elordi en problemas? Lo que se sabe sobre la investigación contra el actor en Australia

El actor Jacob Elordi, famoso por su papel en la exitosa serie Euphoria y su destacado año pasado con actuaciones en películas como Priscilla y Saltburn, habría entrado en problemas en su país, Australia. Según han reportado los medios, Elordi está siendo investigado por la policía australiana tras un presunto altercado con un reportero de radio en las calles de Sídney.

El actor de 26 años saltó a la fama tras la saga de películas románticas juveniles, The Kissing Booth, pero luego fue tomando más terreno en el rubro, con producciones de alto calibre como Euphoria y las críticamente aclamadas Saltburn y Priscilla.

¿Por qué está siendo investigado Jacob Elordi?

Ahora trascendió que el intérprete está siendo investigado por unos hechos ocurridos el pasado sábado 3 de febrero, cuando Elordi, junto con un grupo de amigos, salía de un bar en los suburbios del este de Sídney.

En ese momento, Joshua Fox, productor del programa matinal The Kyle and Jackie O Show de KIIS FM, se acercó al actor y le hizo una solicitud relacionada con una famosa escena de la película Saltburn, en la que Elordi participa. Según el relato de Fox, él le pidió a Elordi un poco de agua de la bañera para el cumpleaños de Jackie O, copresentadora del programa, haciendo referencia a dicha escena.

Sin embargo, Elordi, presuntamente, reaccionó de manera negativa ante la solicitud de Fox, pidiéndole que dejara de grabar y borrara las imágenes que había capturado. La situación se intensificó cuando Fox se negó a eliminar también el metraje de la carpeta de eliminados, lo que habría llevado a Elordi a empujarlo contra la pared y poner sus manos en su garganta, según el relato del reportero.

También lee: Gina Carano, ex actriz de ‘The Mandalorian’, demandará a Disney con la ayuda de Elon Musk

Si bien Fox decidió no presentar cargos, las autoridades de Nueva Gales del Sur iniciaron una investigación sobre el incidente. Según un comunicado emitido por la policía, el suceso aún está bajo investigación, aunque Elordi no ha sido acusado de ningún delito hasta el momento. Se recibió un informe el sábado sobre un ataque, pero la presunta víctima no presentaba ninguna lesión aparente.

Este incidente ha generado una gran controversia en torno a la figura de Jacob Elordi, quien se ha mantenido en silencio desde que salió a la luz la noticia.