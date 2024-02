¿Metiche o buena madre? Así defendió Laura Flores a su hija tras una relación “tóxica”

Una madre siempre va en búsqueda de la felicidad de los hijos y Laura Flores se ha encargado de ello. La actriz ha dado a conocer como decidió intervenir entre su hija mayor María (24) y su ex pareja Jordán Cárdenas, a quien le habría dado un alto.

La artista de 60 años tiene cuatro hijos, dos biológicos y dos adoptados, quienes se llaman: María, Patricio, Alejandro y Ana Sofía. Ha sido por ellos por quien Laura ha luchado por darles una buena vida y una crianza que les permita ser hombres y mujeres de bien.

Es por ello que no está dispuesta a ver cómo sufren por otras personas, y ahora ha sido ella misma quien dio a conocer la decidión que tomó al ver a su hija sufriendo por romper una relación de 10 años.

Así defendió Laura Flores a su hija de su ex

Laura Flores ha contado cómo su hija la pasó muy mal luego que su novio la terminara tras una década juntos, y tras romper ha tenido que intervenir y comunicarse con su ex yerno para ponerle un alto.

Y es que según explica, los ex novios seguían comunicándose pese a ver terminado, situación que lamentaba las esperanzas de su hija de retomar la relación, pese a que al parecer no era la intención de Jordán.

Laura Flores La actriz suele presumir a sus hijos en redes. (Instagram (@laurafloresmx))

“María terminó con el novio y no sabes que drama. Hubo un momento en el que le hablé. Mi hija estaba deshecha porque él termina con ella y se encontraba hecha pedazos, entonces este cabronci… le seguía hablando”, dijo durante una entrevista en el programa Montse & Joe.

Para Flores era determinante poner las cosas claras entre ellos, pese a ser considerada “metiche” pues estaba velando por el bienestar emocional emocional de su primogénita.

“Entonces le dije: ‘O regresan o te olvidas, porque no la dejas sanar y yo a ti te quiero mucho…’ Vaya, hasta me puse a llorar en el teléfono porque lo extraño, o sea, 10 años juntos, desde los 15. Le comente ‘no soy metiche, pero no quiero ver a mi hija así’”, reveló.

Hace un tiempo atrás, Laura se expresaba de lo abierta que era al permitir que la relación de su hija y su novio fluyera, pues ambos solían irse de viaje juntos pese a su corta edad.

“Yo soy muy abierta como mamá y cuando visita la casa, porque ella está en la Universidad, llega con el novio y se queda en su habitación”, sostuvo.