¿'Encontrando un destino’ se basa en una historia real? El origen de la película romántica

Desde su reciente llegada al catálogo de Netflix, la película estadounidense Encontrando un destino (Finding You, por su título en inglés) ha logrado conquistar a las audiencias con una romántica trama.

Encabezada por los actores Rose Reid y Jedidiah Goodacre bajo la dirección del cineasta Brian Baugh, el encantador largometraje gira alrededor de una joven y talentosa violinista llamada Finley Sinclair.

Luego de una desafortunada audición en un conservatorio de música de la ciudad de Nueva York, la protagonista decide viajar a un pueblo costero en Irlanda para cursar un semestre de sus estudios.

Su vida da un giro cuando conoce al famoso actor Beckett Rush en el vuelo y luego se lo vuelve a cruzar en el establecimiento hotelero regentado por su familia anfitriona en el país europeo.

El romance entre ambos no tarda en surgir. Beckett comienza un viaje de autodescubrimiento para Finley que cambia su corazón e influencia su música y la visión de la vida que hasta entonces tenía.

A la par, Sinclair anima a Rush a soltar la imagen de ídolo adolescente que tanta fama le ha dado para ir tras su verdadera pasión como intérprete dentro de la feroz industria del entretenimiento.

No obstante, las fuerzas que envuelven la fama de Beckett no tardan en amenazar con destruir sus anhelos, por lo que Finley se ve forzada a elegir qué está dispuesta a poner en riesgo por amor.

Gracias a los temas que aborda y la adorable, pero sencilla historia de amor que narra, algunos espectadores se preguntan si este drama lanzado en 2021 se basa en hechos de la vida real.

¿Encontrando un destino está basada en hechos reales?

La respuesta es no, Encontrando un destino no está basada ni inspirada en una historia real. El filme en realidad es una adaptación de la novela juvenil There You’ll Find Me de Jenny B. Jones.

El libro de ficción cristiana fue todo un éxito cuando se publicó en octubre del año 2011. La trama que narra la obra escrita en más de 300 páginas se aleja muy poco de la presentada en la cinta.

De hecho, la fidelidad del filme a la novela de la ganadora del Premio Carol se puede apreciar a primera vista en la sinopsis de la misma publicada en el sitio web de la librería Barnes & Noble.

“Finley Sinclair no es la típica chica de dieciocho años. Ella es ingeniosa, dura y motivada. Con una próxima entrevista en el conservatorio de música de Manhattan, Finley necesita componer su pieza para la audición. Pero su creatividad desapareció con la muerte de su hermano mayor, Will”, inicia el texto.

“Decide estudiar en el extranjero, en Irlanda, para poder seguir el diario de viajes de Will. Es el lugar donde él se sentía más cercano a Dios, y ella tiene la esperanza de que estar allí la ayude a hacer las paces por haberlo perdido. Entonces acepta un programa de intercambio y sube al avión”, continúa.

“Beckett Rush, galán adolescente y chico malo de Hollywood, vuela a Irlanda para terminar de filmar su última película de vampiros. En el vuelo, conoce a Finley. Ella es la única chica que parece inmune a su encanto. Sin inmutarse, Beckett la convence para que sea su asistente a cambio de su ayuda como guía turística”, reza.

“Una vez en Irlanda, Finley comienza a desmoronarse. La pérdida de su hermano y la presión de la escuela, su audición y lo que sea que esté pasando entre ella y Beckett, la lleva a un nuevo y peligroso vicio. ¿Cuándo Dios aparecerá por ella en este paraíso esmeralda?”, adelanta.

“Entonces experimenta algo que cambia radicalmente su perspectiva de la vida. ¿Podría ser Dios convenciéndola de que todo lo que ha estado buscando ha estado con ella todo el tiempo?”, concluye el resumen.

Sobre el libro, Jessica Miller de la Biblioteca Pública de New Britain escribió: “Con un bello escenario y unos personajes complejos, Jones ha escrito un poderoso libro sobre el duelo. No hay un final ordenado, pero los lectores se quedan con la esperanza de que la vida de Finley seguirá mejorando”.