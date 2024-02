Corte bob: Eiza González y Ángela Aguilar prueban que será tendencia

Eiza González no se cansa de regalar opciones de looks y cortes de cabello en cada una de sus apariciones con los que deleita y se llena de elogios por parte de sus fans. Ahora a solo un mes de haber iniciado el 2024 ha apostado por un corte de cabello bastante arriesgado.

Y es que la mexicana que está triunfando en Hollywood ha dejado atrás el cabello largo para apostar por una melena extra corta al mejor estilo de Ángela Aguilar, por los internautas no han dudado en compararlas.

Si bien, la actriz y la cantante manejan estilos de vida bastante diferentes, usuarios aseguran que la modelo de 34 años se ha inspirado en la hija de Pepe Aguilar quien cuenta con 20 años.

Eiza González y Ángela Aguilar marcan tendencia con el corte bob

El corte bob es uno de los más buscados por las mujeres arriesgadas que buscan dar un cambio radical a su imagen y tanto Eiza como Ángela decidieron cortar sus largas cabelleras.

En el caso de González presumió el nuevo estilo a solo días de haber cumplido sus 34 años y lo hizo con un look avasallante compuesto por un vestido negro Burberry con cuello de tortuga, sin mangas, de escote profundo en el pecho y con detalles de tachuelas, que parecen brillantes; mientras que Aguilar ya tiene varios años presumiendo su cabello corto.

Ambas se han encargado de marcar tendencia con este corte, y han demostrado que puede ser perfecto para cualquier tipo de rostro, pues si bien Eiza cuenta con un rostro perfilado, la joven cantante tiene su cara más ovalada.

Este tipo de corte bob se caracteriza por estar a la altura de la mandíbula, con las la puntas de enfrente más largas, que las de atrás. Ambas han decidido llevaron con su color de cabello natural y lucen perfectas.

Hasta el momento se desconoce si Eiza ha apostado por este nuevo corte debido a su preferencia o por algún personaje en particular que este por interpretar ante la cantidad de producciones que tiene pautada para este 2024, pues ha ido creciendo como la espuma dentro de la industria cinematográfica.

González participa en participa en la serie Mr & Mrs Smith, basada en la historia de la película que protagonizaron Brad Pitt y Angelina Jolie pero ahora es versión televisión y protagonizada por Donald Glover y Maya Erskine.

Otra de las producciones en cola que tiene la famosa es la serie The Three Body Problems, de los creadores de Game of Thrones, la cual tiene fecha de estreno para el 19 de marzo por Netflix. El 19 de abril también se estrena su película The Ministry of Ungentlemanly Warfare, que protagoniza al lado de Henry Cavill.