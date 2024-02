Así es como Margot Robbie calla a La Academia tras ignorarla: lo que hizo supera cualquier nominación

Barbie ha tenido muchas razones para celebrar en esta temporada de premios ya que ha sido acreedora de nueve menciones en los Globos de Oro, 18 nominaciones en los Critics Choice Awards y 8 en los Premios de la Academia, entre muchos otros en otras entregas. A pesar de que Emma Stone ha sido la favorita como ‘Mejor actriz’, categoría en la que ha competido contra Margot Robbie, no ha sido un problema para los fanáticos que reconocen el trajo de ambas.

Sin embargo, la gran decepción ha estado en los Premios de la Academia ya que ignoraron por completo a Greta Gerwig en la categoría de ‘Mejor director’ y a Margot Robbie como ‘Mejor Actriz’, lo que llevó a enfurecer a internautas que señalaron que dicha entrega se había convertido en la verdadera Mojo Dojo Casa House que tanto criticó la película. Y si bien aplaudieron que America Ferrera fuera considerada como ‘Mejor Actriz de Reparto’, cuestionaron el hecho de que Ryan Gosling fuera considerado en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

America Ferrera La actriz lanzó un poderoso discurso sobre las mujeres latinas en la industria (Warner Bros.)

El propio Gosling, quien ya había mostrado desconento tras el triunfo en los Critics Choice Awards de I’m Just Ken como ‘Mejor Canción’ en lugar de What Was I Made For, de Billie Eilish, dijo que pese a sentirse honrado por su nominación al Oscar, estaba decepcionado pues no hay película de Barbie sin Margot ni Greta.

“Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas junto con artistas tan notables en un año de tantas películas maravillosas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken. Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto”.

Barbie película Ryan Gosling ha hecho un increíble papel como Ken (Warner Bros)

Margot Robbie responde a La Academia

La actriz había permanecido en silencio tras la polémica por no ser nominada como Mejor Actriz en los Oscars 2024 sin embargo, finalmente habló y dejó callados a varios.

“No hay manera de sentirse triste cuando sabes que eres tan bendecida”, dijo Margot Robbie durante un panel en una proyección especial del SAG. “Obviamente creo que Greta debería ser nominada como directora, porque lo que hizo es algo único en su carrera, algo único en su vida, lo que logró, realmente lo es. Pero ha sido un año increíble para todas las películas”.

Barbie es la única película de mil millones de dólares dirigida exclusivamente por una mujer, y superó a todas las demás películas en taquilla el año pasado, recaudando 1.400 millones de dólares en todo el mundo.

Barbie película La cinta ha generado mucha polémica por la crítica social que hace (Warner Bros)

Robbie también dejó claro que no hay rencores al señalar que está celebrando las ocho nominaciones de Barbie, que incluyen Mejor Película y Actriz de Reparto para América Ferrera; Actor de reparto para Ryan Gosling, diseño de vestuario, diseño de producción y mejor guión adaptado para Gerwig y Noah Baumbach. “Todos los que han recibido las nominaciones que han tenido es simplemente increíble”, dijo.

Para la actriz, lo más importante no son las nominaciones y premios sino el tener un impacto en la sociedad. “Nos propusimos hacer algo que cambiaría la cultura, afectaría la cultura, simplemente generaría algún tipo de impacto. Y ya lo ha hecho, y en algunos casos, mucho más de lo que jamás soñamos. Y esa es verdaderamente la mayor recompensa que podría surgir de todo esto”.

“Las reacciones de la gente a la película han sido la mayor recompensa de toda esta experiencia, ya sea tener un momento como ese, o escuchar en los baños, o ver lo que la gente escribe en línea, o incluso simplemente ver cuánto rosa tengo. “Puedo ver en esta sala ahora mismo”.