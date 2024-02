Anette Cuburu revivió su polémica con Andrea Legarreta hace algunas semanas, generando un sinfín de comentarios y reacciones en redes sociales; no obstante, recientemente la conductora de televisión habló de las consecuencias que enfrentó por sus declaraciones públicas.

La exconductora de ‘Venga la Alegría’ aseguró que Andrea Legarreta logró escalar dentro de la industria por una relación sentimental, no obstante, la actriz aseguró que todos sus méritos profesionales los obtuvo mediante su esfuerzo.

anette cuburu foto anette cuburu foto

Anette Cuburu revela consecuencias que enfrentó por polémica con Andrea Legarreta

Luego de algunas semanas de la polémica entre las conductoras, Anette Cuburu volvió a retomar el tema a través de una entrevista con Fito Calderón, destacando que las repercusiones más evidentes habrían sido la falta de invitados de Televisa a su podcast.

“En la semana que estalló el escándalo estaba invitado Adrián Uribe, curiosamente, Adrián ya no pudo llegar y partir de ese día ya no hemos visto a elenco de Televisa en el podcast de Anette”, señaló Flor Rubio en Fórmula Espectacular.

Andrea Legarreta y Anette Cuburu Las dos presentadoras están enemistadas hace años (@andrealegarreta, @anetteoficial/Instagram)

Ante los comentarios del periodista de espectáculos, Calderón cuestionó directamente a Cuburu sobre la supuesta prohibición de la empresa para que sus artistas asistan a su podcast, a lo que respondió que es bastante evidente.

“Lo que se ve no se pregunta, nada más chequen lo que sale en la pantalla y lo que no sale en la pantalla, no hay ni qué contestar eso. Así la vida te pone, no es que uno sea fuerte, es que no te queda otra opción”, declaró Anette.